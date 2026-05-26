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पलामू में शॉप और प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मियों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन! कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर प्लान तैयार

पलामू पुलिस ने दुकान और प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए हैं.

SP Office, Palamu
एसपी कार्यालय, पलामू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 26, 2026 at 4:04 PM IST

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पलामू: जिले में दुकान और प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाएगा. हालांकि यह वेरिफिकेशन सख्ती से नहीं किया जाएगा बल्कि स्वेच्छा से किया जाएगा. पलामू पुलिस ने कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर प्लालिंग तैयार की है. बाजार एवं कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर पलामू पुलिस कई योजना पर कार्य कर रही है. इसी कड़ी में पुलिस वेरिफिकेशन की योजना तैयार की गई है.

वेरिफिकेशन के जरिए खंगाली जाएगी कुंडली

पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान देखा जाएगा कि किसी पर पहले से आपराधिक मुकदमा दर्ज तो नहीं है या उसकी संलिप्तता किसी आपराधिक घटना में तो नहीं रही है. इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि कर्मी कहां का रहने वाला है और दुकान में काम में करने से पहले वो कौन-कौन सी जगहों पर काम करता था या कौन से प्रतिष्ठान में काम करता था.

पुलिस वेरिफिकेशन किया जाना है, वैसे दुकानदार और प्रतिष्ठान के मालिक जो अपने कर्मियों का वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, वह पुलिस के पास पूरी जानकारी को साझा कर सकते हैं: कपिल चौधरी, एसपी

सुरक्षा को लेकर सख्त है पलामू पुलिस

दरअसल, पुलिस शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है. इस कदम के तहत दुकानों और प्रतिष्ठानों में अलार्म सिस्टम भी लगाया जाएगा. कुछ साल पहले पलामू के इलाके में वेरिफिकेशन को लेकर कई खुलासे भी हुए थे.

पुलिस वेरिफिकेशन में हो चुके हैं कई खुलासे

पलामू में मजदूरों का फर्जी तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन किया गया था, जिस मामले में पलामू पुलिस ने कार्रवाई भी की थी. कुछ दिन पहले पलामू के नावाजयपुर इलाके में चार लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और पलामू में लंबे समय से अपने ठिकाना बनाए हुए था.

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