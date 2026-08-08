ETV Bharat / state

यूपी में स्कूल बस चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल अनिवार्य, सीएम योगी बोले- बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

सीएम योगी ने जारी किए कड़े निर्देश. ( Photo Credit; CM Media cell )