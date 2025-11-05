ETV Bharat / state

बोकारो में पुलिस की गाड़ी को हाइवा ने मारी जोरदार टक्कर, तीन पुलिसकर्मी घायल, एक गंभीर

बोकारो में रफ्तार का कहर दिखा है. एक हाइवा ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी.

Road Accident In Bokaro
बोकारो में सड़क दुर्घटना. (कॉन्सेप्ट इमेज-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 5, 2025 at 3:32 PM IST

बोकारो:जिले के चास गुरुद्वारा रोड पर कोयला लदा हाइवा ने पुलिस की गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. जिसमें पुलिस की गाड़ी पर सवार एक जवान घायल हो गया और दो अन्य पुलिस जवान को मामूली चोट आई है. हादसे के बाद पुलिस ने हाइवा को जब्त कर लिया और चालक को हिरासत में ले लिया है.

तीन पुलिस जवान घायल, एक गंभीर

वहीं दुर्घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई. टक्कर इतनी तेज थी कि पुलिस की गाड़ी बीच सड़क पर पलट गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. गाड़ी में सवार तीनों पुलिसकर्मी घायल हो गए, लेकिन सभी की जान बाल-बाल बच गई.

घायल पुलिस जवान महेश कुमार ने बताया कि कोयला लदा हाइवा चास के अति व्यस्त गुरुद्वारा रोड में काफी तेज गति से आ रहा था. हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे. हाइवा को धीरे चलने का इशारा कर रहे थे, लेकिन वह इतनी तेज गति में था कि जबतक हम लोग अपनी गाड़ी को किनारे करते हमारी गाड़ी को हाइवा ने पीछे से धक्का मार दिया.

धक्का लगने के बाद हमारी गाड़ी बीच सड़क पर पलट गई. इस हादसे में हमारे एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायल साथी को सदर अस्पताल चास भेज दिया गया था. जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए बोकारो जनरल हॉस्पिटल (BGH) भेज दिया गया है.

हाइवा जब्त, चालक हिरासत में

वहीं मामले की पुष्टि करते हुए इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी सुषमा कुमारी ने बताया कि हाइवा चालक ओवरटेक करने के प्रयास में तेज रफ्तार में था. तभी यह हादसा हुआ. पुलिस ने हाइवा को जब्त कर लिया है और चालक को हिरासत में ले लिया है.

