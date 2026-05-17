बदमाशों का पीछा करते पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकराई, कांस्टेबल की मौत, SHO गंभीर घायल
बदमाशों की गाड़ी ने अचानक यू–टर्न ले लिया. इसी तरह पुलिस की गाड़ी ने भी किया. इसी दौरान हादसा हो गया.
Published : May 17, 2026 at 1:30 PM IST
सीकर: सीकर और झुंझुनूं जिले की सीमा पर रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे बदमाशों का पीछा करने के दौरान पुलिस की गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. इस हादसे में ड्राइवर कांस्टेबल भींवाराम मेघवाल (42) शहीद हो गए, जबकि नवलगढ़ थानाधिकारी (SHO) अजय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. वारदात के बाद ग्रामीणों ने मुस्तैदी दिखाते हुए थार सवार दोनों आरोपियों को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया. दोनों युवक नशे में धुत थे.
बदमाशों ने अचानक लिया यू-टर्न: झुंझुनू एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने बताया कि रविवार सुबह सीकर के दादिया थाना पुलिस ने अलसुबह 3 से 6 बजे तक विशेष नाकाबंदी कर रखी थी. इसी दौरान हरियाणा नंबर की एक तेज रफ्तार थार जीप नाकाबंदी तोड़कर नवलगढ़ (झुंझुनू) की तरफ भाग निकली. दादिया पुलिस की सूचना पर नवलगढ़ पुलिस ने बदमाशों का पीछा शुरू किया. इसी बीच पुजारी की ढाणी के पास बदमाशों ने पुलिस को पीछे देख अचानक अपनी थार को एक कच्चे रास्ते पर यू-टर्न ले लिया. पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी ने भी जब यू-टर्न लिया, तो वह अनियंत्रित होकर सीधे पेड़ से जा टकराई.
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एयरबैग खुलने के बाद भी नहीं बची जान: टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस की गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया. हादसे के वक्त गाड़ी के एयरबैग भी खुले, लेकिन दोनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों घायलों को तुरंत नवलगढ़ के राजकीय अस्पताल ले जाया गया. जहां कांस्टेबल भींवाराम की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें सीकर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. SHO अजय सिंह का इलाज नवलगढ़ में ही जारी है.
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ग्रामीणों ने घेराबंदी कर दबोचे आरोपी: पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी बदमाश भागने में कामयाब नहीं हो सके. पुजारी की ढाणी के ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए थार को चारों तरफ से घेर लिया और उसमें सवार दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी शराब के नशे में धुत थे और उनकी गाड़ी से भारी मात्रा में बीयर के केन भी बरामद हुए हैं. पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. वहीं, शहीद कॉन्स्टेबल भींवाराम के पार्थिव देह को पोस्टमॉर्टम के लिए नवलगढ़ लाया गया है.