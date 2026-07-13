स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बूंदी कलेक्ट्रेट का घेराव, पानी की बौछार मारकर खदेड़ा
करीब आधे घंटे चले गतिरोध के बाद विधायक अशोक चांदना समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया.
Published : July 13, 2026 at 8:40 PM IST
बूंदी: जिले में स्मार्ट मीटर लगाने के मुद्दे पर सोमवार को हिंडौली विधायक अशोक चांदना के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट घेरने का प्रयास किया. महावीर सर्किल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे को पार करने की कोशिश के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया तथा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. करीब आधे घंटे चले गतिरोध के बाद विधायक चांदना समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया. प्रदर्शन को देखते हुए सुबह से शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था. महावीर सर्किल, कलेक्ट्रेट और आसपास पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया. वाटर कैनन और वज्र जैसे दंगा नियंत्रक वाहन लगा रखे थे.
इससे पहले शहर के आजाद पार्क में सभा में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर स्मार्ट मीटर योजना को लेकर तीखे हमले किए. हिंडौली विधायक अशोक चांदना ने कहा, बूंदी जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों से हजारों लोग स्मार्ट मीटर के विरोध में एकजुट होकर सड़कों पर उतरे हैं. उन्होंने स्मार्ट मीटर को आमजन, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाला कदम बताया. आंदोलन को आरपार की लड़ाई करार दिया. चांदना बोले, यदि गांवों में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कोई आता है तो विरोध किया जाए. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे हमले किए एवं राजनीतिक आरोप लगाए. चांदना ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में स्मार्ट मीटर का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाएंगे. केशवराय पाटन विधायक सीएल प्रेमी ने कहा, यदि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया नहीं रोकी तो आंदोलन और व्यापक बनाया जाएगा.
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सभा के बाद कलेक्ट्रेट रवाना: उन्होंने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला. साथ ही भाजपा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कई गंभीर आरोप लगाए. सभा के बाद विधायक चांदना एवं सीएल प्रेमी, सत्येश शर्मा, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष निशांत नुवाल, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रवती कंवर समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ग्रामीण रैली के रूप में कलेक्ट्रेट रवाना हुए. प्रदर्शनकारी सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे.
20 मिनट की वार्ता बेनतीजा: जैसे ही रैली महावीर सर्किल पहुंची, वहां पुलिस ने त्रिस्तरीय बैरिकेडिंग लगा रखी थी. पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत हुई, लेकिन सहमति नहीं बनने पर प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए. उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए. स्मार्ट मीटर योजना वापस लेने की मांग की. प्रदर्शनकारी लिखित आश्वासन मिलने तक पीछे हटने को तैयार नहीं थे. प्रदर्शनकारियों से वार्ता के लिए उपखंड अधिकारी लक्ष्मीकांत, विद्युत निगम के कार्यवाहक अधीक्षण अभियंता राजेंद्र बैरवा पहुंचे. करीब 20 मिनट की वार्ता में समाधान नहीं निकला तो प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट कूच कर दिया. यहां तीन स्तर का सुरक्षा घेरा नहीं तोड़ पाए.
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हल्का बल प्रयोग: इस बीच, स्थिति लगातार तनावपूर्ण होती देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया. दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बनी. हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया. वाटर कैनन के जरिए भीड़ को तितर-बितर किया. करीब आधे घंटे चले घटनाक्रम के बाद पुलिस ने विधायक चांदना समेत कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया. कई प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों को चोट की खबर भी सामने आई.
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