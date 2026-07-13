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स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बूंदी कलेक्ट्रेट का घेराव, पानी की बौछार मारकर खदेड़ा

कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट जाने से रोकते पुलिसकर्मी ( ETV Bharat Bundi )