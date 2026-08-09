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बोकारो में पुलिस की वर्दी में संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव, महाराष्ट्र के सतारा जिले का था मृतक

बोकारो में पुलिस की वर्दी में संदिग्ध परिस्थिति में एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई.

Subhash Ashok Dhumal
मृतक सुभाष अशोक धूमल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2026 at 7:01 PM IST

3 Min Read
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बोकारो: जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत आईईएल थाना क्षेत्र के बैंक मोड़ स्थित डोली पैलेस के कमरा नंबर 106 में पुलिस की वर्दी में एक शख्स का सड़ा गला शव मिलने से सनसनी फैल गई. कमरे से तेज दुर्गंध आने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो पुलिस वर्दी पहने एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ.

सुभाष अशोक धूमल के रूप में हुई मृतक की पहचान

जानकारी के मुताबिक, शव कई दिनों पुराना लग रहा है, जिससे शरीर पूरी तरह से काला पड़ चुका है. शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है. वही कमरे की जांच पड़ताल के दौरान कई कागजात मिले हैं. आधार कार्ड से मृतक की पहचान सुभाष अशोक धूमल के रूप में हुई है, जिसका पता महाराष्ट्र के सतारा जिले का है. वही मृतक के नाम पर 'क्राइम प्रिवेंशन इन्विटिगेशन काउंसिल' का आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है, पुलिस इस आईडी कार्ड की सत्यता की भी जांच पड़ताल कर रही है.

तेज दुर्गंध के आने से हुआ खुलासा

वहीं मकान मालिक सत्यनारायण प्रसाद का कहना है कि उक्त व्यक्ति ने खुद को मेजर बताते हुए गत 22 फरवरी 2026 को उनके अपार्टमेंट में कमरा नंबर 106 को किराए पर लिया था, तभी से इसी कमरे में वह रह रहा था. उससे आखिरी बार बातचीत बीते 3-4 अगस्त को बकाया किराया मांगने को लेकर मोबाइल के माध्यम से हुई थी, जिसके बाद से कोई संपर्क नहीं हुआ लेकिन रविवार सुबह साफ-सफाई के दौरान अपार्टमेंट के चौकीदार ने सूचना दी कि कमरा नंबर 106 से काफी तेज दुर्गंध आ रही है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

जांच में जुटी पुलिस

शव की स्थिति काफी खराब हो चुकी है, जिसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. परिस्थितियां संदिग्ध है, फिलहाल पुलिस कई दिनों पुराना शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम सहित अन्य आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. तलाशी में कमरे से एक मोबाइल सहित आधार कार्ड एवं एक संस्थान का आईडी कार्ड मिला हैं, जिसमें दर्ज मोबाइल नंबर एवं पता के माध्यम से परिजनों से भी संपर्क साधने के प्रयास किया जा रहा है: श्यामल कुमार मंडल, थाना प्रभारी

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