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बोकारो में पुलिस की वर्दी में संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव, महाराष्ट्र के सतारा जिले का था मृतक

बोकारो: जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत आईईएल थाना क्षेत्र के बैंक मोड़ स्थित डोली पैलेस के कमरा नंबर 106 में पुलिस की वर्दी में एक शख्स का सड़ा गला शव मिलने से सनसनी फैल गई. कमरे से तेज दुर्गंध आने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो पुलिस वर्दी पहने एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ.

सुभाष अशोक धूमल के रूप में हुई मृतक की पहचान

जानकारी के मुताबिक, शव कई दिनों पुराना लग रहा है, जिससे शरीर पूरी तरह से काला पड़ चुका है. शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है. वही कमरे की जांच पड़ताल के दौरान कई कागजात मिले हैं. आधार कार्ड से मृतक की पहचान सुभाष अशोक धूमल के रूप में हुई है, जिसका पता महाराष्ट्र के सतारा जिले का है. वही मृतक के नाम पर 'क्राइम प्रिवेंशन इन्विटिगेशन काउंसिल' का आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है, पुलिस इस आईडी कार्ड की सत्यता की भी जांच पड़ताल कर रही है.

तेज दुर्गंध के आने से हुआ खुलासा

वहीं मकान मालिक सत्यनारायण प्रसाद का कहना है कि उक्त व्यक्ति ने खुद को मेजर बताते हुए गत 22 फरवरी 2026 को उनके अपार्टमेंट में कमरा नंबर 106 को किराए पर लिया था, तभी से इसी कमरे में वह रह रहा था. उससे आखिरी बार बातचीत बीते 3-4 अगस्त को बकाया किराया मांगने को लेकर मोबाइल के माध्यम से हुई थी, जिसके बाद से कोई संपर्क नहीं हुआ लेकिन रविवार सुबह साफ-सफाई के दौरान अपार्टमेंट के चौकीदार ने सूचना दी कि कमरा नंबर 106 से काफी तेज दुर्गंध आ रही है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.