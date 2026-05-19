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रांची में वाहन चोर गिरोह का खुलासाः सात गिरफ्तार, एक दर्जन चोरी की गाड़ी बरामद

रांचीः जिला पुलिस ने एक बड़े वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर एक दर्जन चोरी किए गए दो पहिया वाहन भी बरामद किया गया है.

क्या है पूरा मामला

रांची के नामकुम इलाके से एक बड़ा वाहन चोर गिरोह पकड़ा गया है. वाहन चेकिंग के दौरान सबसे पहले एक बाइक चोर पकड़ा गया. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के कुल सात सदस्यों को गिरफ्तार किया.

रांची ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि 18 मई की शाम में सूचना मिली की एक ब्लू रंग का चोरी की बाइक से एक युवक रामपुर की ओर जा रहा है और बाइक चोरी की है. इस सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए हेडक्वार्टर डीएसपी-1 अमर कुमार पांडेय के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया.

इस छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामकुम के सिदरोल जोड़ा मंदिर के पास चेकिंग प्रारंभ किया गया. चेकिंग के कम में एक ब्लू रंग का बाइक (JH01EM-3762) के साथ एक युवक को पकड़ा गया. पुलिस द्वारा नाम-पता पूछने पर पकड़ाये व्यक्ति ने अपना नाम अभय सिंह बताया. जबकि मोटरसाइकिल के बारे में पूछताछ करने पर बताया कि ये बाइक चोरी की है, जिसे नामकुम बाजार से चोरी किया गया था और नंबर प्लेट बदलकर उसे बेचने के लिए बेड़ो के वसीम ओहदार के पास ले जा रहा था.

शख्स ने यह भी बताया कि वह मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में कई बार जेल जा चुका है और जेल में ही वसीम ओहदार उर्फ वसीम आलम से मुलाकात हुई थी. जेल से निकलने के बाद दोनों के द्वारा बाइक चोरी का एक गिरोह बनाया गया. इस गिरोह में उनके अलावा दानिस आलम, मोईन खान, सरीफ खान, नसीम अंसारी और तौहिर अंसारी को शामिल किया.