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रांची में वाहन चोर गिरोह का खुलासाः सात गिरफ्तार, एक दर्जन चोरी की गाड़ी बरामद

रांची में पुलिस ने एक बड़े वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है.

Police Uncovered Major Vehicle Theft Gang in Ranchi
पुलिस के शिकंजे में वाहन चोर गिरोह (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 19, 2026 at 8:06 PM IST

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रांचीः जिला पुलिस ने एक बड़े वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर एक दर्जन चोरी किए गए दो पहिया वाहन भी बरामद किया गया है.

क्या है पूरा मामला

रांची के नामकुम इलाके से एक बड़ा वाहन चोर गिरोह पकड़ा गया है. वाहन चेकिंग के दौरान सबसे पहले एक बाइक चोर पकड़ा गया. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के कुल सात सदस्यों को गिरफ्तार किया.

रांची ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि 18 मई की शाम में सूचना मिली की एक ब्लू रंग का चोरी की बाइक से एक युवक रामपुर की ओर जा रहा है और बाइक चोरी की है. इस सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए हेडक्वार्टर डीएसपी-1 अमर कुमार पांडेय के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया.

इस छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामकुम के सिदरोल जोड़ा मंदिर के पास चेकिंग प्रारंभ किया गया. चेकिंग के कम में एक ब्लू रंग का बाइक (JH01EM-3762) के साथ एक युवक को पकड़ा गया. पुलिस द्वारा नाम-पता पूछने पर पकड़ाये व्यक्ति ने अपना नाम अभय सिंह बताया. जबकि मोटरसाइकिल के बारे में पूछताछ करने पर बताया कि ये बाइक चोरी की है, जिसे नामकुम बाजार से चोरी किया गया था और नंबर प्लेट बदलकर उसे बेचने के लिए बेड़ो के वसीम ओहदार के पास ले जा रहा था.

शख्स ने यह भी बताया कि वह मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में कई बार जेल जा चुका है और जेल में ही वसीम ओहदार उर्फ वसीम आलम से मुलाकात हुई थी. जेल से निकलने के बाद दोनों के द्वारा बाइक चोरी का एक गिरोह बनाया गया. इस गिरोह में उनके अलावा दानिस आलम, मोईन खान, सरीफ खान, नसीम अंसारी और तौहिर अंसारी को शामिल किया.

Police Uncovered Major Vehicle Theft Gang in Ranchi
चोरी का वाहन बरामद (ETV Bharat)

गिरोह बनाने के बाद साथ रांची के विभिन्न क्षेत्रों में लगने वाले हाट-बाजार से बाइक चोरी करके उसे वसीम एवं गिरोह के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गाड़ी का वास्तविक रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बदलकर फर्जी प्लेट लगाकर दूसरों को बेच देते हैं. इससे जो भी रकम आती थी उसे आपस में बांट लेते थे.

आरोपी की निशानदेही पर शुरू हुई रेड

अभय के पकड़े जाने के बाद पुलिस को उसके पूरे गिरोह की जानकारी हासिल हो गई. जिसके बाद गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर संगठन में शामिल सभी अभियुक्त के पास से कुल 12 बाइक बरामद किया गया. साथ ही मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में कुल सात अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया.

पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों में अभय सिंह उर्फ मन्नु सिंह (जिला सारण छपरा बिहार), वसीम ओहदार उर्फ वसीम आलम (बेड़ो, रांची), दानिस आलम (कर्रा, खूंटी), सरीफ खान (बेड़ो, रांची), नसीम अंसारी (नगड़ी, रांची), तौहिर अंसारी (जरियागढ़, खूंटी), मोईन खान (लापुंग, रांची) शामिल है. इनमें से अभय सिंह और वसीम ओहदर का का अपराधिक इतिहास रहा है. जिला के विभिन्न थानों में इन दोनों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.

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