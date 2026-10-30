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रांची में ट्रैवल एजेंसी के नाम पर धोखाधड़ी, लग्जरी गाड़ियां हड़पने वाला गैंग बेनकाब

ओरमांझी थाना ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी रांची में ट्रैवल एजेंसी के नाम पर लग्जरी गाड़ियां किराये पर लेकर उन्हें दूसरे लोगों के पास गिरवी रखने वाले संगठित गिरोह का ओरमांझी थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है.

गिरोह के सदस्य वाहन मालिकों का भरोसा जीतकर महंगी गाड़ियां अपने कब्जे में लेते थे. इसके बाद फर्जी एग्रीमेंट और अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) के सहारे गाड़ियों को दूसरे लोगों के पास तीन से पांच लाख रुपये तक में गिरवी रख देते थे. इस तरह वाहन मालिकों की गाड़ियां भी उनके हाथ से निकल जाती थीं और गिरोह मोटी रकम वसूल लेता था.