जामताड़ा गैंग की नयी चाल, साइबर क्राइम के लिए बना रहे आधार कार्ड का जाल!
जामताड़ा का साइबर क्राइम मॉड्यूल अब राजधानी में भी काम कर रहा है. रिपोर्ट्स खंगालती रांची से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : June 2, 2026 at 6:55 AM IST
रांचीः राजधानी रांची में भी साइबर अपराध का नेटवर्क लगातार नए रूप में फैलता जा रहा है. जामताड़ा गिरोह भी अब रांची में तेजी से पांव पसार रहा है. इस गिरोह के निशाने पर निचले तबके के गरीब लोग हैं. जिनके आधार कार्ड का प्रयोग कर जबरदस्त तरीके से साइबर ठगी की जा रही है.
आधार कार्ड बना बड़ा जाल!
जामताड़ा से शुरू हुआ यह डिजिटल ठगी का धंधा अब राजधानी में भी जबरदस्त फल-फूल रहा है. जामताड़ा से जुड़े साइबर अपराधी नए युवाओं को ट्रेंड कर साइबर अपराध करवा रहे हैं. बीते शुक्रवार को रांची के गोंदा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार साइबर अपराधियो ने पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.
गिरफ्तार साइबर अपराधियों ने आधार कार्ड को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं कि जांच टीम भी सोचने को विवश हो गई है. आधार कार्ड का जिस शातिराना अंदाज में साइबर अपराधी इस्तेमाल कर रहे उसका अंदाजा बैंक भी नहीं लगा पा रही. जामताड़ा के साइबर अपराधी न सिर्फ रांची में लोगों को ट्रेनिंग दे रहे बल्कि ट्रेनिंग देकर उन्हें साइबर ठगी भी करवा रहे थे.
असली को पहले नकली बनाते फिर नकली को असली
रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि गोंदा इलाके से पकड़े गए साइबर अपराधी बैंक खाता खोलने के लिए आधार कार्ड जमा कर रहे थे. दो से तीन हजार रुपए खर्च कर साइबर अपराधी गरीब लोगों के आधार कार्ड अपने पास रख लेते थे. सिटी एसपी के अनुसार असली आधार कार्ड को सबसे पहले साइबर अपराधी नकली में तब्दील करते, उसके बाद उसे लेकर वह बैंक पहुचते और फर्जी पते पर बैंक का अकाउंट खुलवा लेते थे. अकाउंट खुल जाने के बाद साइबर अपराधी वापस नकली आधार कार्ड को सुधार कर उसे असली बना देते. रांची सिटी एसपी ने बताया कि ऐसे दर्जनों आधार कार्ड पुलिस ने बरामद किए हैं जिनका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा था.
बैंक खाता जरूरी
साइबर ठगी को अंजाम देने के लिए बैंक खाता होना बेहद जरूरी है और हाल के दिनों में सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार म्युल खातों पर कार्रवाई की जा रही थी. ऐसे में साइबर अपराधियों ने रांची में बैठकर आधार कार्ड में हेरफेर कर बैंक अकाउंट खोलना शुरू कर दिया. रांची में बैठकर साइबर अपराधी लोगों से तरह-तरह की ठगी को अंजाम देते और फिर उन्हें बैंक खातों में ठगी के पैसे को मंगवाते थे.
जामताड़ा गैंग राजधानी में एक्टिव!
जामताड़ा से जुड़े साइबर अपराधी सीधे ठगी तो कर ही साथ ही साथ बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं, उन्हें आसान कमाई का लालच देकर साइबर ठगी के धंधे में उतारा जा रहा है. अपराधी सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और स्थानीय संपर्कों के माध्यम से युवाओं से जुड़ते हैं.
शुरुआत में उन्हें कॉल सेंटर, ऑनलाइन मार्केटिंग या बैंकिंग सहायता जैसे वैध काम का झांसा दिया जाता है. इसके बाद धीरे-धीरे उन्हें फर्जी कॉल करने, लोगों से ओटीपी मांगने, बैंक खाते किराये पर देने और डिजिटल भुगतान से जुड़े संदिग्ध कार्यों में शामिल कर लिया जाता है. कई मामलों में युवाओं को यह तक नहीं बताया जाता कि वे साइबर अपराध का हिस्सा बन रहे हैं, उन्हें प्रति दिन या प्रति ट्रांजेक्शन कमीशन देने का वादा किया जाता है.
गोंदा में जो साइबर अपराधी पकड़े गए उन्हें में जामताड़ा के साइबर अपराधियो ने ही ठगी करना सिखाया था. जब ठगी का मामला सामने आता है, तब सबसे पहले यही युवा कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं, जबकि गिरोह के सरगना पर्दे के पीछे सुरक्षित रहते हैं. गोंदा वाले मामले में भी निखिल भैया नाम का सरगना था, जो फरार हो चुका है.
मामले लगातार आ रहे सामने
हाल के दिनों में रांची और आसपास के इलाकों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां युवाओं के बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए किया गया है. जांच में पता चला कि खाते धारकों को कुछ हजार रुपये के लालच में अपने खाते और एटीएम कार्ड अपराधियों को सौंपने के लिए राजी कर लिया गया था.
रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि इस मामले की जांच जारी है, जो भी कागजात बरामद किए गए है उनकी जांच की जा रही है. जिनके आधार कार्ड का इस्तेमाल कर खाते खोले गए हैं उनकी भी जांच की जा रही है. संलिप्तता पाए जाने पर उनपर भी कार्रवाई की जाएगी.
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