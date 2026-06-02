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जामताड़ा गैंग की नयी चाल, साइबर क्राइम के लिए बना रहे आधार कार्ड का जाल!

रांचीः राजधानी रांची में भी साइबर अपराध का नेटवर्क लगातार नए रूप में फैलता जा रहा है. जामताड़ा गिरोह भी अब रांची में तेजी से पांव पसार रहा है. इस गिरोह के निशाने पर निचले तबके के गरीब लोग हैं. जिनके आधार कार्ड का प्रयोग कर जबरदस्त तरीके से साइबर ठगी की जा रही है.

आधार कार्ड बना बड़ा जाल!

जामताड़ा से शुरू हुआ यह डिजिटल ठगी का धंधा अब राजधानी में भी जबरदस्त फल-फूल रहा है. जामताड़ा से जुड़े साइबर अपराधी नए युवाओं को ट्रेंड कर साइबर अपराध करवा रहे हैं. बीते शुक्रवार को रांची के गोंदा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार साइबर अपराधियो ने पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

गिरफ्तार साइबर अपराधियों ने आधार कार्ड को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं कि जांच टीम भी सोचने को विवश हो गई है. आधार कार्ड का जिस शातिराना अंदाज में साइबर अपराधी इस्तेमाल कर रहे उसका अंदाजा बैंक भी नहीं लगा पा रही. जामताड़ा के साइबर अपराधी न सिर्फ रांची में लोगों को ट्रेनिंग दे रहे बल्कि ट्रेनिंग देकर उन्हें साइबर ठगी भी करवा रहे थे.

Cyber frauds modus operandi (ETV Bharat)

असली को पहले नकली बनाते फिर नकली को असली

रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि गोंदा इलाके से पकड़े गए साइबर अपराधी बैंक खाता खोलने के लिए आधार कार्ड जमा कर रहे थे. दो से तीन हजार रुपए खर्च कर साइबर अपराधी गरीब लोगों के आधार कार्ड अपने पास रख लेते थे. सिटी एसपी के अनुसार असली आधार कार्ड को सबसे पहले साइबर अपराधी नकली में तब्दील करते, उसके बाद उसे लेकर वह बैंक पहुचते और फर्जी पते पर बैंक का अकाउंट खुलवा लेते थे. अकाउंट खुल जाने के बाद साइबर अपराधी वापस नकली आधार कार्ड को सुधार कर उसे असली बना देते. रांची सिटी एसपी ने बताया कि ऐसे दर्जनों आधार कार्ड पुलिस ने बरामद किए हैं जिनका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा था.

बैंक खाता जरूरी

साइबर ठगी को अंजाम देने के लिए बैंक खाता होना बेहद जरूरी है और हाल के दिनों में सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार म्युल खातों पर कार्रवाई की जा रही थी. ऐसे में साइबर अपराधियों ने रांची में बैठकर आधार कार्ड में हेरफेर कर बैंक अकाउंट खोलना शुरू कर दिया. रांची में बैठकर साइबर अपराधी लोगों से तरह-तरह की ठगी को अंजाम देते और फिर उन्हें बैंक खातों में ठगी के पैसे को मंगवाते थे.