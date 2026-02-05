ETV Bharat / state

'रिवेंज' में दो नाबालिग संग किया गया सामूहिक दुष्कर्म, एक्स बॉयफ्रेंड ने रची थी साजिश!

गिरिडीहः जिला में हरलाडीह ओपी क्षेत्र में 25 जनवरी की रात में दो आदिवासी बच्चियों के संग सामूहिक दुष्कर्म के मामले का खुलासा एसपी डॉ. बिमल कुमार की टीम में कर लिया है. टीम ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि चार किशोर को निरूद्ध किया गया है.

इस मामले की जानकारी एसपी डॉ. बिमल कुमार ने दी है. इस मामले के जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें हरला डीह के मंझलाडीह निवासी राजेश मुर्मू (उम्र करीब 26 वर्ष) एवं रविलाल टुडू (उम्र करीब 23 वर्ष). धनबाद जिला के मनियाडीह थाना इलाके के मछियारा निवासी संजय टुडू (उम्र करीब 21 वर्ष) एवं सोहन टुडू (उम्र करीब 23 वर्ष) शामिल हैं.

जानकारी देते गिरिडीह एसपी (ETV Bharat)

ब्लाइंड केस को सुलझाना चुनौती से था भरा

दुष्कर्म की घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. यह बताया कि अंधेरा होने की वजह से वह सभी को ठीक से पहचान नहीं पा रही थी लेकिन देखने के बाद पहचान लेगी. चूंकि अपराधियों की पहचान उजागर नहीं थी ऐसे में पुलिस पदाधिकारी घटना को अंजाम देने वालों तक तुरंत नहीं पहुंच पा रही थी. ऐसे में एसपी ने डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया. टीम प्रशिक्षु डीएसपी कैलाश प्रसाद महतो, प्रशिक्षु डीएसपी नीलम कुजूर, इंस्पेक्टर रतन कुमार सिंह,राजेन्द्र प्रसाद महतो, अवर निरीक्षक राणा जंग बहादुर सिंह, बिक्रम कुमार सिंह, दीपक कुमार, थाना प्रभारी खुखरा निरंजन कच्छप, पीरटांड थाना प्रभारी दिपेश कुमार, थाना प्रभारी, डुमरी थाना प्रभारी प्रणीत पटेल, अवर निरीक्षक गौतम कुमार, प्रिनन, महिला अवर निरीक्षक दीपमाला कुमारी, शीला हेम्ब्रम के साथ तकनीकी शाखा के कर्मियों को शामिल किया गया.

शुरुआती दौर में अपराधियों की पहचान नहीं थी ऐसे में घटनास्थल से लेकर जतरा स्थल तक हरेक स्थान का अध्ययन किया गया. हर रोज पुलिस हरलाडीह व उसके आसपास भटकती लेकिन कुछ विशेष सुराग नहीं मिलता. हर रोज देर रात तक एसपी खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे थे.