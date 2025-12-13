ETV Bharat / state

शातिर साली-जीजा की साजिश, कारोबारी के कहने पर रचा फर्जी सामूहिक दुष्कर्म का खेल!

रांचीः राजधानी रांची में एक महिला के द्वारा फर्जी सामूहिक दुष्कर्म के मामले में रांची पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. इस वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ महिला ने जमीन कारोबारी के कहने पर अंजाम दिया था. मामले में कारवाई करते हुए पुलिस ने महिला, जमीन कारोबारी समेत पांच शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

मामले में पांच गिरफ्तार

रांची ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया की फर्जी सामूहिक दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला, बलसोखरा निवासी जमीन कारोबारी साबिर खान, मो. नसीम, इम्तियाज आलम और विक्की खान शामिल है. पूछताछ में आरोपी महिला ने चौंकाने वाला खुलासा किये हैं

पुलिस की पूछताछ में ये पता चला कि आरोपी महिला और नसीम खान के बीच साली-जीजा का रिश्ता है. चान्हो निवासी मुदबिर के साथ जमीन कारोबारी साबिर के साथ विवाद चल रहा था. आरोपी साबिर ने अपने साथ काम करने वाले नसीम से मिलकर उसे फंसाने की प्लानिंग की, जिसके बाद नसीम ने अपनी साली को 50 हजार रुपए दिए.

अपनी जीजा नसीम के कहने पर महिला ने सद्दाम समेत अन्य के विरूद्ध सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज बेड़ो थाना में दर्ज कराया. जिसके बाद पुलिस ने एक प्राथमिकी अभियुक्त सद्दाम अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. प्राथमिकी अभियुक्त के परिजनों ने आईजी से मामले की जांच करने का आग्रह किया. जिसके बाद ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में गठित टीम ने मामले का उद्भेदन किया.

आरोपी महिला मांग रही थी प्राथमिकी अभियुक्तों से रंगदारी

ग्रामीण एसपी के अनुसार पुलिस की जांच में पता चला कि महिला ने बेड़ो इलाके में सामूहिक दुष्कर्म की बात बतायी थी. पुलिस की टीम ने जब महिला के बताए हुए घटनास्थल की जांच की तो न तो प्राथमिकी अभियुक्तों को मोबाइल लोकेशन मिला और न ही किसी अन्य तरह का साक्ष्य पाए गये.

जिसके बाद पुलिस की टीम महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की, कड़ाई से पूछताछ के बाद महिला ने पूरी घटना को खुलासा किया. जांच के क्रम में पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी महिला लगातार प्राथमिकी अभियुक्तों से केस उठाने के एवज में मोटी रकम की डिमांड कर रही थी.

अक्टूबर में दर्ज करायी थी प्राथमिकी