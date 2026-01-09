ETV Bharat / state

एक साथ चल रही थी कई प्रेम कहानी, हत्या के लिए दी गयी थी सुपारी! जानें, क्या है माजरा

पलामूः एक साथ चलने वाली कई प्रेम कहानी का खौफनाक सच सामने आया है. यह कहानी आपसी धोखे में खौफनाक अंजाम का है. पलामू में बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के प्रियंका देवी हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं.

दरअसल, 2 जनवरी को पलामू में नावाबाजार थाना क्षेत्र के तुकबेरा के डरौना गांव से प्रियंका देवी नामक महिला का दफनाये हुए शव को बाहर निकाला गया. प्रियंका देवी की हत्या का आरोप उसके पति रंजीत मेहता और उसकी प्रेमिका पर लगा था.

इस घटना के बाद रंजीत मेहता और उसकी प्रेमिका ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया. पलामू पुलिस ने सबसे पहले रंजीत मेहता को रिमांड पर लिया और पूछताछ की. इसी क्रम में प्रेमिका को भी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी गई. शुक्रवार को पुलिस को रंजीत मेहता के दो दिनों का अतिरिक्त रिमांड मिला है जबकि उसकी प्रेमिका को भी रिमांड पर लेने की मंजूरी मिल गई.

एक साथ चल रही थी कई प्रेम कहानी!

प्रियंका देवी की हत्या के लिए दो अपराधियों को सुपारी भी दी गयी थी. पति, प्रेमिका, रिश्तेदार और अपराधियों ने मिलकर प्रियंका देवी की हत्या की थी और शव को दफना दिया गया. शव को दफनाने के बाद जेसीबी से मिट्टी भरवा दिया गया.

बिश्रामपुर थाना प्रभारी ऋषिकेश दुबे ने बताया कि हत्याकांड के दौरान एक साथ कई प्रेम कहानी चल रही थी. सभी प्रेम कहानी की कड़ी एक साथ जुड़े हुए हैं. पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही है जिसमें चौंकाने वाली जानकारी भी मिली है.

थाना प्रभारी ने बताया कि रंजीत मेहता को रिमांड पर लिया गया था और पूछताछ में कई जानकारी मिली है. प्रेमिका को भी रिमांड की मंजूरी मिली है. प्रियंका देवी हत्याकांड में रंजीत मेहता का करीबी रिश्तेदार भी शामिल है जिसका संबंध रंजीत मेहता की प्रेमिका से भी है.