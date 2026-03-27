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अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा, चोरी की बाइक बरामद

कोडरमा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह पर शिकंजा कसा है.

Police Uncover Interstate Motorcycle Theft Gang in Koderma
कोडरमा पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 27, 2026 at 4:42 PM IST

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कोडरमा: जिला की डोमचांच पुलिस को मोटरसाइकिल चोरी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है. डोमचांच पुलिस ने चोरी की 10 मोटरसाइकिल के साथ दो चोर को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई की जानकारी जिला एसपी कार्यालय के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए दी गयी है.

दरअसल कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह द्वारा जिला में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गये. मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं का उद्भेदन करने के लिए सभी थाना प्रभारी, गश्ती दल, पीसीआर और पैंथर जवानों को सजग होकर ड्यूटी करने एवं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने का आवश्यक निर्देश दिया गया.

इसी दौरान डोमचांच थाना क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चोरी की वारदात होने के संबंध में चैनपुर के राजेश कुमार यादव के द्वारा डोमचांच थाना में मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज कराया गया. इस कांड के उद्भेदन व मोटरसाइकिल बरामदगी और चोर की गिरफ्तारी को लेकर को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया.

Police Uncover Interstate Motorcycle Theft Gang in Koderma
चोरी की बाइक बरामद (ETV Bharat)

इस टीम द्वारा तत्परता पूर्वक संदिग्ध लोगों के गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी. इसी क्रम में डोमचांच पेट्रोल पंप के समीप एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल की चोरी का प्रयास करते हुए टीम द्वारा रंगेहाथों पकड़ा गया. पकड़े गए व्यक्ति की पहचान 20 वर्षिय सन्नी कुमार (राणा) के रूप में की गई जो डोमचांच थाना क्षेत्र के जानपुर का रहनेवाला बताया गया

आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह अपने साथियों आयुष कुमार (पता- ढडहा थाना ईचाक जिला हजारीबाग) रितिक कुमार (पता- बोंगा, थाना ईचाक जिला हजारीबाग) के साथ मिलकर कोडरमा, डोमचांच, तिलैया, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़ तथा अन्य सीमावर्ती जिलों में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था. उसने यह भी स्वीकार किया की उसने डोमचांच स्थित एक क्लिनिक के पास से एक मोटरसाइकिल चोरी की थी जिसे वह अपने साथी रितिक कुमार को खपाने के लिए दिया है.

आरोपी सन्नी कुमार ने बताया कि उस मोटरसाइकिल के अलावा अन्य जगहों से चोरी की गई बाइक को रितिक कुमार को खपाने के लिए दिया है जो सभी बाइक रितिक कुमार के पास है. जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा रितिक कुमार के इचाक स्तिथ बोंगा गांव के घर मे छापामारी कि गई. जहां पुलिस को चोरी की 10 बाइक बरामद की गयी.

जिसके बाद पुलिस द्वारा रितिक कुमार को गिरफतार कर लिया गया और वहां से बरामद सभी मोटरसाइकिल को डोमचांच थाना लाया गया. डोमचांच थाना पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरों के विरुद्ध अग्रतर कार्रवाइ की जा रही है तथा अन्य आरोपियों के गिरफतार के लिए लगातार छापामारी की जा रही है.

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