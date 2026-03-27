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अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा, चोरी की बाइक बरामद

कोडरमा: जिला की डोमचांच पुलिस को मोटरसाइकिल चोरी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है. डोमचांच पुलिस ने चोरी की 10 मोटरसाइकिल के साथ दो चोर को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई की जानकारी जिला एसपी कार्यालय के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए दी गयी है.

दरअसल कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह द्वारा जिला में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गये. मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं का उद्भेदन करने के लिए सभी थाना प्रभारी, गश्ती दल, पीसीआर और पैंथर जवानों को सजग होकर ड्यूटी करने एवं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने का आवश्यक निर्देश दिया गया.

इसी दौरान डोमचांच थाना क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चोरी की वारदात होने के संबंध में चैनपुर के राजेश कुमार यादव के द्वारा डोमचांच थाना में मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज कराया गया. इस कांड के उद्भेदन व मोटरसाइकिल बरामदगी और चोर की गिरफ्तारी को लेकर को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया.

चोरी की बाइक बरामद (ETV Bharat)

इस टीम द्वारा तत्परता पूर्वक संदिग्ध लोगों के गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी. इसी क्रम में डोमचांच पेट्रोल पंप के समीप एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल की चोरी का प्रयास करते हुए टीम द्वारा रंगेहाथों पकड़ा गया. पकड़े गए व्यक्ति की पहचान 20 वर्षिय सन्नी कुमार (राणा) के रूप में की गई जो डोमचांच थाना क्षेत्र के जानपुर का रहनेवाला बताया गया