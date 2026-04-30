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अपनी साली से शादी की चाहत में जीजा ने साला को किया अगवा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

कोडरमा: जिला पुलिस ने एक नाबालिग बच्चे के अपहरण की गुत्थी 24 घंटे के अंदर सुलझाते हुए न सिर्फ नाबालिग बच्चे को बरामद कर लिया है, बल्कि इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है.

दरअसल, तिलैया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 से 14 वर्षीय चंदन कुमार का स्कूल से लौटने के क्रम में अपहरण कर लिया गया. जिसे लेकर बच्चे की बहन ने तिलैया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई. इस मामले के अनुसंधान को लेकर एसपी के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया.

जानकारी देते एसपी (ETV Bharat)

पुलिस टीम ने सबसे पहले अपह्रत बच्चे के बहनोई को संदेह के आधार पर पकड़ा. जिससे पूछताछ में उसने बताया कि वह बच्चे की विधवा मंझली बहन से विवाह करना चाहता था और अभिभावकों पर दबाव बनाने के लिए उसने बच्चे का अपहरण किया. उसकी निशानदेही पर अपहरण के बाद बच्चे को छुपा कर रखने वाले पिंटू कुमार और संतोष सिंह को भी गिरफ्तार करते हुए उनके पास से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया.