ETV Bharat / state

पुलिस की गाड़ी से बेटी की विदाई कराने पहुंचा पिता, मार खाकर ससुराल से बैरंग लौटी पुलिस

बेटी की विदाई नहीं होने पर पिता ने थाने से गुहार लगायी. पुलिस जब महिला को लाने ससुराल गई तो ग्रामीणों ने हमला कर दिया.

ATTACK ON POLICE IN BETTIAH
बेतिया पुलिस पर हमला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 24, 2026 at 3:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेतिया: बिहार के बेतिया में उस वक्त जमकर हंगामा हुआ, जब एक महिला को उसके ससुराल से लाने पुलिस पहुंची. दरअसल योगापट्टी थाना क्षेत्र में एक महिला को ससुराल में जबरन रखने और विदाई नहीं करने पर पिता ने थाने में आवेदन दिया था.

बेतिया में पुलिस पर हमला: पिता के आवेदन पर महिला को लाने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया. पुलिस टीम का घेराव कर ग्रामीणों ने जमकर भद्दी-भद्दी गाली दी और महिला को पुलिस गाड़ी से उतार लिया. इस झड़प में दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ससुराल वालों ने नहीं किया विदा: बताया जा रहा है कि लड़की की शादी एक साल पहले हुई थी और उसका पति बाहर काम करता है. महिला गर्भवती है. ससुराल वालों का आरोप है कि महिला किसी और से वीडियो कॉल पर बात करती है. ननद के घर आने पर उन्हें अपने कमरे में सोने नहीं देती है. ऐसे में ससुराल वालों ने उसे मायके भेजने से इनकार कर दिया.

पिता पहुंचे थाने: जानकारी के अनुसार जब लड़की के पित अपनी बेटी की विदाई के लिए ससुराल पहुंचे तो, ससुराल वालों ने विदाई करने से मना कर दिया और पिता के साथ बदतमीजी करने लगे. जिसके बाद नाराज पिता ने विदाई नहीं होने पर योगापट्टी थाने में आवेदन दिया था.

महिला को लाने गई थी पुलिस: आवेदन के आलोक में पुलिस गांव पहुंची थी. पुलिस महिला को ससुराल गई और उसे अपने साथ लेकर जाने लगी. महिला को लेकर जैसे ही पुलिस आगे बढ़ी तभी परिवार वाले और असमाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया.

दो पुलिसकर्मी हमले में जख्मी: आक्रोशित लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और गाली-गलौज कर पुलिस की गाड़ी का घेराव किया. उसके बाद महिला को पुलिस गाड़ी से उतार लिया और लेकर चले गये. ग्रामीणों के भारी विरोध की वजह से पुलिस को गांव से बैरंग वापस लौटना पड़ा. ग्रामीणों के इस हमले में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं. घायल पुलिसकर्मियों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है.

हिरासत में 4 लोग: पूरी घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ- 2 रजनीश कांत प्रियदर्शी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि पुलिस टीम पर हमला करने वाले असमाजिक तत्वों की शिनाख्त कर चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

"अन्य लोगों को चिन्हित कर पुलिस टीम पर हमला करने वाले असमाजिक तत्वों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल स्थिति पूरी तरह से सामान्य है."- रजनीश कांत प्रियदर्शी,सदर एसडीपीओ- 2

ये भी पढ़ें

बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त करने पर बवाल, पथराव कर पुलिस वाहन का शीशा तोड़ा

बिहार में गुजरात पुलिस पर हमला, 27 पुराने मामले में गिरफ्तार करने पहुंची थी टीम

TAGGED:

बेतिया पुलिस पर हमला
BETTIAH NEWS
BIHAR NEWS
BIHAR CRIME
ATTACK ON POLICE IN BETTIAH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.