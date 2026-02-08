ETV Bharat / state

बोकारो में लड़की की गुमशुदगी का मामला आने के बाद पुलिस के फूले हाथ-पांव, पर माजरा निकला कुछ और

बोकारो में लड़की की गुमशुदगी का मामला सामने आने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई, लेकिन बाद में माजरा कुछ और निकला.

Girl missing case in Bokaro
बोकारो का सेक्टर 12 थाना. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 8, 2026 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारोः स्टील सिटी बोकारो में महिलाओं के खिलाफ अपराध से पुलिस की किरकिरी हो रही है. इसी क्रम में एक ऐसा मामला आया जिससे बोकारो पुलिस की चिंता बढ़ गई, लेकिन मामला कुछ और ही निकला और पुलिस ने मामले का निपटारा कर लिया.

दरअसल, स्थानीय गणेश चंद्र भट्टाचार्य ने सेक्टर 12 थाने में अपनी लड़की की गुमशुदगी का सनहा दर्ज कराया था. लड़की के लापता होने का मामला सामने आने के बाद पुलिस के हाथ-पांव फूल गए. शिकायत मिलने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और लड़की को सकुशल बरामद कर लिया. इसकी पुष्टि सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने की है.

जानकारी देते सिटी डीएसपी आलोक रंजन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सिटी डीएसपी ने बताया कि सेक्टर 12 थाना क्षेत्र निवासी गणेश चंद्र भट्टाचार्य ने एक आवेदन दिया था. जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी 18 साल की बच्ची लापता है. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सभी बिंदुओं पर जांच शुरू की और बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया.

डीएसपी सिटी आलोक रंजन ने बताया कि बरामद लड़की से पूछताछ में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार, 6 फरवरी को 18 वर्ष की रानी का जन्मदिन था. उसे उम्मीद थी कि उसके माता-पिता अच्छे तरीके से जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन जन्मदिन ठीक से नहीं मनाने के कारण वह नाराज हो गई और घर से बैग लेकर 7 फरवरी को निकल गई.

घर से निकलने के बाद वह इधर-उधर भटकते हुए अपने टीचर के पास पहुंच गई. टीचर ने इसकी सूचना लड़की के घरवालों को दी. उसके बाद पुलिस ने लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है. डीएसपी ने कहा कि यह बिलकुल बचपना जैसी हरकत बच्ची ने की थी. बच्ची को समझाने के बाद उसके माता-पिता के साथ भेज दिया गया है.

ये भी पढ़ें-

बोकारो में आधी आबादी सड़कों पर उतरीं, महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग

मुझे बाबा बनना है नोट लिखकर घर से निकल गया 14 वर्ष का बच्चा, पुलिस की पहल पर कुछ ही घंटे में बरामद

बोकारो में मिला अज्ञात महिला का शव, सिर कुचलकर हत्या की आशंका

TAGGED:

GIRL MISSING CASE IN BOKARO
BOKARO POLICE TROUBLED
GIRL LEFT HOME IN ANGER
बोकारो में लड़की की गुमशुदगी
MISSING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.