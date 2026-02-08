ETV Bharat / state

बोकारो में लड़की की गुमशुदगी का मामला आने के बाद पुलिस के फूले हाथ-पांव, पर माजरा निकला कुछ और

बोकारोः स्टील सिटी बोकारो में महिलाओं के खिलाफ अपराध से पुलिस की किरकिरी हो रही है. इसी क्रम में एक ऐसा मामला आया जिससे बोकारो पुलिस की चिंता बढ़ गई, लेकिन मामला कुछ और ही निकला और पुलिस ने मामले का निपटारा कर लिया.

दरअसल, स्थानीय गणेश चंद्र भट्टाचार्य ने सेक्टर 12 थाने में अपनी लड़की की गुमशुदगी का सनहा दर्ज कराया था. लड़की के लापता होने का मामला सामने आने के बाद पुलिस के हाथ-पांव फूल गए. शिकायत मिलने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और लड़की को सकुशल बरामद कर लिया. इसकी पुष्टि सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने की है.

जानकारी देते सिटी डीएसपी आलोक रंजन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सिटी डीएसपी ने बताया कि सेक्टर 12 थाना क्षेत्र निवासी गणेश चंद्र भट्टाचार्य ने एक आवेदन दिया था. जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी 18 साल की बच्ची लापता है. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सभी बिंदुओं पर जांच शुरू की और बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया.

डीएसपी सिटी आलोक रंजन ने बताया कि बरामद लड़की से पूछताछ में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार, 6 फरवरी को 18 वर्ष की रानी का जन्मदिन था. उसे उम्मीद थी कि उसके माता-पिता अच्छे तरीके से जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन जन्मदिन ठीक से नहीं मनाने के कारण वह नाराज हो गई और घर से बैग लेकर 7 फरवरी को निकल गई.