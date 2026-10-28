ETV Bharat / state

विधानसभा सत्र की इन तस्वीरों ने बताया इंसानियत जिंदा है, पुलिस ने किया जोर-आजमाइश में घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज

विधानसभा घेराव की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारी घायल हुए तो उन्हें रोकने में पुलिस वालों को भी चोट लगी ( Etv Bharat )

विधानसभा के हर ओर गूंजे प्रदर्शनकारियों के नारे: लेकिन प्रदर्शनकारियों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो कई बैरिकेडिंग तोड़ते हुए विधानसभा के आखिरी गेट तक पहुंच गए. इस दौरान बैरिकेडिंग फांदने, तोड़ने और पुलिस के साथ जोर आजमाइश में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए. प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश में अनेक पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए. इस दौरान मानवता की जो मिसाल देखे को मिली सबने उसकी तारीफ की है.