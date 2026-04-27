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चलती गाड़ी में स्टंटबाजी करना युवक को पड़ा भारी, पुलिस ने लिया सख्त एक्शन

रुद्रप्रयाग: इन दिनों केदारनाथ धाम यात्रा अपने चरम पर है. यात्रा के पहले पांच दिनों में डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ सड़कों पर वाहनों का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है. इसी बीच कुछ लोगों द्वारा यात्रा के दौरान लापरवाही और स्टंटबाजी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. ऐसा ही एक मामला तिलवाड़ा और अगस्त्यमुनि के बीच स्थित हाईवे पर देखने को मिला, जहां हरियाणा नंबर की एक गाड़ी में सवार व्यक्ति चलती गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलकर खतरनाक स्टंट करता नजर आया.

मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रुद्रप्रयाग पुलिस और यातायात पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया. जांच के उपरांत संबंधित वाहन के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई.पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जनपद में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है, लेकिन यात्रा की आड़ में हुड़दंग या स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और ऐसे किसी भी कृत्य से बचें, जिससे उनकी या अन्य लोगों की जान को खतरा हो. किसी भी आपात स्थिति में तत्काल 112 पर संपर्क करें.

गौरीकुंड में नेपाली मजदूरों की सघन चेकिंग: केदारनाथ यात्रा सीजन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गौरीकुंड पुलिस ने नेपाली मजदूरों के डेरों में अचानक सघन चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान पाया गया कि काम की तलाश में सीमा पार से आए नए नेपाली व्यक्तियों के संबंध में स्थानीय पुलिस को समय पर सूचना नहीं दी गई थी. पुलिस ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की. चौकी गौरीकुंड पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए नियमों के पालन के लिए कड़ा संदेश दिया. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन कराना और उनकी जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराना अनिवार्य है. ऐसा न करना कानून का उल्लंघन है और सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर मामला माना जाएगा.