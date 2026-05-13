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दुकानदार पर फायरिंग करने वाले आरोपी अरेस्ट, पुलिस ने निकाला जुलूस, कान पकड़कर सरेआम मंगवाई माफी

सरेआम फायरिंग करने वाले आरोपी गिरफ्तार ( PHOTO- ETV Bharat )