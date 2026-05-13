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दुकानदार पर फायरिंग करने वाले आरोपी अरेस्ट, पुलिस ने निकाला जुलूस, कान पकड़कर सरेआम मंगवाई माफी

रुद्रपुर में चाऊमीन की दुकान पर फायरिंग करने वाले आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला.

RUDRAPUR
सरेआम फायरिंग करने वाले आरोपी गिरफ्तार (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 13, 2026 at 10:54 AM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के रम्पुरा चौकी क्षेत्र में चाऊमीन विक्रेता पर फायरिंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उसी इलाके में उनका जुलूस निकाला, जहां फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था. इस दौरान आरोपी कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए. पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर इलाके में चर्चा तेज है और स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना की है.

रुद्रपुर के रम्पुरा चौकी क्षेत्र स्थित कटोरी मंदिर के पास बीते दिनों उस समय अफरा-तफरी मच गई थी, जब एक चाऊमीन विक्रेता पर कुछ युवकों द्वारा कथित रूप से फायरिंग किए जाने की सूचना सामने आई. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया और स्थानीय लोग घरों से बाहर निकल आए. सूचना मिलते ही रम्पुरा चौकी प्रभारी पंकज कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.

दुकानदार पर फायरिंग करने वाले आरोपी अरेस्ट, पुलिस ने निकाला जुलूस (VIDEO-ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, कुछ युवक चाऊमीन खाने के लिए ठेले पर पहुंचे थे. खाना खाने के बाद जब दुकानदार ने उनसे पैसे मांगे तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. दुकानदार का आरोप है कि युवक बिना पैसे दिए वहां से जाने लगे. जब उसने खाने के पैसे मांगे तो युवकों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया. दुकानदार ने साफ कहा कि जिसने खाना खाया है, उसे पैसे देने होंगे.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जाते-जाते युवकों ने दुकानदार को धमकी दी कि वह दोबारा लौटकर आएंगे. करीब दो से ढाई घंटे बाद वही युवक फिर मौके पर पहुंचे और आते ही फायरिंग कर दी. स्थानीय लोगों का कहना है कि मौके पर करीब चार राउंड फायरिंग हुई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. हालांकि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर दी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी. पुलिस ने फुटेज और स्थानीय लोगों की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे.

गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपियों को उसी इलाके में लेकर पहुंची जहां उन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था. इस दौरान पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला और उन्हें कान पकड़कर माफी मंगवाई. आरोपी पूरे मोहल्ले में यह कहते नजर आए कि भविष्य में वे ऐसी घटना दोबारा नहीं करेंगे और न ही किसी के साथ मारपीट या फायरिंग जैसी वारदात को अंजाम देंगे.

पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों ने संतोष जताया है. लोगों का कहना है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने से अपराधियों में डर का माहौल बनेगा.

उधम सिंह नगर में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और फायरिंग जैसी घटनाओं पर पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई करती रहेगी.
-अजय गणपति, एसएसपी, उधम सिंह नगर-

पुरानी रंजिश में परिवार पर हमला: लक्सर कोतवाली क्षेत्र के कुड़ी नैतवाला गांव में पीर के मेले के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब चादर चढ़ाने पहुंचे एक परिवार पर दबंगों ने लाठी-डंडों, चाकू और तमंचों से हमला बोल दिया. हमले में महिला समेत पांच लोग घायल हो गए. घायलों में महिला और एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है.

पीड़ित सय्याद पुत्र यासीन निवासी कुड़ी नैतवाला ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि, 12 मई की रात करीब 8 बजे गांव में पीर का मेला चल रहा था. इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते अपने साथ बाहरी युवकों को बुलाकर उनके परिवार पर हमला कर दिया. आरोप है कि हमलावर हथियारों से लैस होकर पहुंचे और आते ही गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी.

पीड़ित के अनुसार, हमले में उसके बड़े भाई गुलाम साबिर और सलमान की पत्नी शहजादी को चाकू मारकर घायल कर दिया गया. जबकि परिवार की एक अन्य महिला समेत कुछ लोगों के साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई. पीड़ित परिवार ने आरोपियों से जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है.

लक्सर कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक नितिन चौहान ने बताया कि, मामले में तहरीर प्राप्त हुई है. प्रकरण की जांच की जा रही है. जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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