संगठित आपराधिक गिरोह पर बड़ा प्रहार, राहुल सिंह-अमन साहू गैंग्स के सदस्य गिरफ्तार

संगठित आपराधिक गिरोह पर बड़ा प्रहार, राहुल सिंह-अमन साहू गैंग्स के सदस्य गिरफ्तार
रांची पुलिस ने संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.
Published : February 15, 2026 at 9:03 PM IST
रांचीः संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. एनकाउंटर में मारे गए अमन साहू गिरोह के सबसे खास गुर्गे कटप्पा उर्फ अश्विनी कुमार के साथ-साथ राहुल सिंह गिरोह के दो अपराधी भी गिरफ्तार किए गए हैं. गिरफ्तारी के बाद रांची में हुई कई फायरिंग कांडों का खुलासा हुआ है.
कट्टपा, आरीडीएक्स सहित तीन गिरफ्तार
रांची सहित कई जिलों के पुलिस के लिए चुनौती बने कुख्यात राहुल सिंह गिरोह और अमन साहू गिरोह के तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किया गया है. रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि राहुल सिंह और अमन साहू गिरोह के लिए काम करने वाले कट्टपा सहित तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अपराधी राजधानी में फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर रंगदारी की वसूली किया करते थे.
कौन कौन हुआ गिरफ्तार
रांची पुलिस की इस कार्रवाई में राहुल सिंह गैंग के पंकज उर्फ सोनू शर्मा के साथ-साथ रियांश उर्फ आरडीएक्स को शिकंजे में लिया गया है. वहीं एनकाउंटर में मारे गये अमन साहू गिरोह के खास सदस्य अश्विनी कुमार उर्फ कट्टपा को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.
बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की थी योजना
रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि अमन साहू और राहुल सिंह के गिरोह के द्वारा रांची में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना के बारे में सूचना मिली थी. सभी अपराधियों के रांची के एयरपोर्ट रोड पर जमा होने की सूचना थी. इसी सूचना पर हटिया डीएसपी पीके मिश्रा के नेतृव में एक टीम का गठन किया गया. टीम ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए एयरपोर्ट इलके से तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है.
कट्टपा अमन के मारे जाने के बाद राहुल के लिए कर रहा था काम
पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया कुख्यात कट्टपा एनकाउंटर में मारे गए अमन साहू का खास गुर्गा है. अमन के मारे जाने के बाद वह राहुल सिंह गैंग के लिए काम कर रहा था. राहुल के इशारे पर उसने रांची में कई आपराधिक कांडों को अंजाम दिया था. कारोबारियों की जानकारी इकट्ठा कर उन्हें वाट्सप मैसेज के जरिये धमकी देना और रंगदारी नहीं मिलने पर उनके खिलाफ फायरिंग करवाने में कटप्पा का ही हाथ था.
