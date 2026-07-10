apk फाइल भेजकर लगाते थे बैंक खातों में सेंध, गिरिडीह पुलिस के कब्जे में आए पांच शातिर
गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.
Published : July 10, 2026 at 5:56 PM IST
गिरिडीहः अलग-अलग तरह की एपीके फाइल भेजकर लोगों के बैंक खातों में सेंध लगाने वाले पांच शातिरों को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इनकी गिरफ्तार गिरिडीह एसपी डॉ बिमल कुमार को मिली गुप्ता सूचना के आधार पर की गई.
इस कार्रवाई में जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनमें ताराटांड़ थाना के कोरबंधा निवासी जनार्दन मंडल, बबलू कुमार मंडल एवं बिष्णु कुमार, ताराटांड़ थाना के झीतरी निवासी अशोक कुमार शामिल हैं. इनके पास से 10 मोबाइल, 13 सिमकार्ड, चार बाइक, एक लैपटॉप बरामद किया गया है. यह जानकारी एसपी डॉ. बिमल कुमार ने दी.
एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ताराटांड़ थाना अन्तर्गत मिडिल स्कूल ताराटाड़ के पीछे जंगल में कई साइबर अपराधी सुनियोजित तरीके से साइबर अपराध को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं. इसी सूचना के सत्यापन और त्वरित कार्रवाई के लिए साइबर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया.
इस छापामारी दल के द्वारा पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के दिशा-निर्देशन में त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 05 (पांच) साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया है कि ये customersupport.apk एवं wifiairtel.apk का फर्जी APK file भेज कर साइबर ठगी करते हैं. इस संदर्भ में साइबर थाना कांड सं0-21/2026 दर्ज किया गया है.
एसपी ने बताया कि अब यह जानकारी ली जा रही है कि अभी तक इनके द्वारा कितने लोगों को शिकार बनाया गया था. इनके पास जो मोबाइल और सिमकार्ड मिला हैं वह किसके नाम पर हैं. मोबाइल, लैपटॉप के साथ साथ बाइक को खरीदने में क्या साइबर कांड के पैसे का उपयोग किया गया था. इन सभी बिंदुओं पर जांच चल रही हैं.
जेल जा चुका है बबलू और अशोक
एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अशोक कुमार साइबर ठगी के मामले में पूर्व में गिरिडीह साइबर थाना कांड सं0-03/2020 में जेल जा चुका हैं. वहीं बबलु कुमार मंडल साइबर ठगी के मामले में पूर्व में गिरिडीह साइबर थाना कांड सं0-10/2020 एवं ताराटांड़ थाना कांड संख्या-08/16 में जेल जा चुका हैं.
टीम में शामिल पुलिसकर्मी
एसपी ने बताया कि इन शातिरों को पकड़ने वाली टीम में साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत, इंस्पेक्टर चन्द्रनाथ उरांव, पुनीत कुमार गौतम, गुंजन कुमार, सअनि गजेन्द्र कुमार, हवलदार अमरनाथ प्रसाद, आरक्षी संदीप कुमार वर्मा, साइबर थाना, भुपाल मंडल शामिल रहे.
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