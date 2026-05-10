गिरिडीह में पत्थर के अवैध खनन पर पुलिस की कार्रवाई, जेल भेजे गए चार अभियुक्त
गिरिडीह पुलिस ने पत्थर के अवैध खनन मामले में कार्रवाई करते हुए चार अभियुक्तों को जेल भेजा है.
Published : May 10, 2026 at 7:45 PM IST
गिरिडीह: पत्थर के अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है. ईटीवी भारत में खबर प्रकाशित होने के बाद जहां शनिवार के दिन दो प्राथमिकी दर्ज की गई. वहीं इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया है. जिन्हें जेल भेजा गया है उनमें कोडरमा निवासी राजा सिंह उर्फ राज रंजन सिंह, हिरोडीह थाना इलाके के किसगो निवासी मोहन सिंह उर्फ मदन मोहन सिंह, रघु पासवान उर्फ अरविंद पासवान, अमझर निवासी मुन्ना बास्के उर्फ मुन्ना विनय बास्के शामिल है.
थाना प्रभारी ने की कार्रवाई की पुष्टि
इस मामले की पुष्टि हिरोडीह थाना प्रभारी महेश चंद्र ने की है. थाना प्रभारी ने बताया है कि राजा सिंह को हिरोडीह थाना कांड संख्या-64/26, मोहन सिंह को कांड संख्या 63/26 में, रघु पासवान कांड संख्या 35/26 और मुन्ना बास्के उर्फ मुन्ना विनय बास्के को कांड संख्या 136/25 के तहत जेल भेजा गया है.
क्या है मामला?
बता दें कि देवरी अंचल के किसगो गिद्धा अमझर इलाके में बड़े पैमाने पर पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा था. यहां उन खदानों से भी खनन किया जा रहा था, जिनकी लीज खत्म हो चुकी थी. सारा काम दिनदहाड़े हो रहा था. रात में हाइवा से पत्थर की ढुलाई हो रही थी.
डीसी और एसपी के निर्देश पर कार्रवाई
इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था. मामला डीसी रामनिवास यादव एवं एसपी डॉ. बिमल कुमार के संज्ञान में आया. डीसी और एसपी ने सभी पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया. डीसी के सख्त रुख के बाद देवरी सीओ मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अवैध खनन का काम चालू है, ऐसे में उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाई गई.
दूसरी तरफ एसपी ने भी खोरी महुआ एसडीपीओ एवं थाना प्रभारी को इस तरह के काम में शामिल लोगों को पकड़ने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद नए कांड के अलावा पुराने कांड में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया है.
ये भी पढ़ें- गिरिडीह हाइवा हादसे में प्रशासन की कार्रवाई, अवैध पत्थर लदे हाइवा चालक-मालिक सहित अवैध खनन में शामिल आरोपी पर तीन FIR दर्ज
गिरिडीह में महिला को कुचलने वाले हाइवा पर कहां से लादा गया था पत्थर, घटनास्थल बता रही है अलग कहानी
बगैर चालान के ही बिहार जा रहा था स्टोन चिप्स, 9 वाहन जब्त, पहले भी की गई थी हिमाकत