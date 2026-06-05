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हरिद्वार बीएचईएल में युवकों को स्टंटबाजी करना पड़ा भारी, पुलिस ने काटा चालान

हरिद्वार: बीएचईएल क्षेत्र में कार और बाइक से हुड़दंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्टंटबाजों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जहां एक दिन पहले पुलिस ने कार से स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्टंट करने वाले दो युवकों का चालान काटा था, बल्कि कार को भी सीज कर दिया था. वहीं यहां सड़कों पर बाइक से खतरनाक स्टंट करना और हुड़दंग मचाना चार युवकों को महंगा पड़ गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का संज्ञान लेते हुए रानीपुर पुलिस ने चारों युवकों को चिन्हित कर सबक सिखाया. पुलिस ने स्टंट में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिलों को सीज कर दिया, जबकि दो अन्य युवकों का पुलिस अधिनियम के तहत चालान किया गया.

पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ युवक बीएचईएल मध्य मार्ग पर मोटरसाइकिलों से खतरनाक स्टंट करते और सड़क पर हुड़दंग मचाते दिखाई दे रहे थे. वीडियो वायरल होने के बाद हरिद्वार पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह भण्डारी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान कराई गई. जांच के दौरान स्टंट करने वाले दो बाइक चालकों की पहचान अभिषेक पुत्र रामबाबू निवासी ब्रह्मपुरी, रावली महदूद, सिडकुल हरिद्वार व फरहान पुत्र गुलफाम निवासी ग्राम दादूपुर गोविन्दपुर, रानीपुर के रूप में हुई.

युवक अभिषेक, पल्सर बाइक और फरहान अपाचे बाइक पर स्टंट कर रहा था. दोनों वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज कर दिया गया. इसके अलावा स्टंट के दौरान हुड़दंग करने वाले दो अन्य युवकों मनीष पाल पुत्र सुदेश पाल तथा अनुज कुमार पुत्र रोहतास कुमार निवासी ब्रह्मपुरी, रावली महदूद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई. दोनों का पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत चालान कर संयोजन शुल्क भी वसूला गया.