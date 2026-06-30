मसूरी में हरियाणा के पर्यटक ने दंपति पर प्लास्टिक क्रेट से किया हमला, महिला का फोड़ा सिर
मसूरी में शहर की शांत फिजा को अशांत कर रहे सैलानियों पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 30, 2026 at 9:58 AM IST
मसूरी: मसूरी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ उपद्रव और मारपीट की घटनाएं भी चिंता का विषय बनती जा रही हैं. बीते देर रात मॉल रोड क्षेत्र में एक पर्यटक द्वारा स्थानीय महिला और उसके पति पर प्लास्टिक के क्रेट से हमला किए जाने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसे उपद्रवी पर्यटकों पर सख्ती नहीं की गई तो मसूरी की शांत और सुरक्षित पहचान पर गंभीर असर पड़ेगा.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बीते देर रात किसी बात को लेकर हरियाणा से आए एक पर्यटक की स्थानीय दंपति से कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पर्यटक ने सामने की दुकान से प्लास्टिक का क्रेट उठाकर हमला कर दिया. क्रेट का जोरदार वार महिला के सिर पर लगा, जिससे वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी. वहीं उसके पति पर भी कई बार वार किया गया आरोपी ने बीच-बचाव करने पहुंचे अन्य लोगों पर भी हमला करने की कोशिश की, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी हरियाणा का निवासी है और घटना के समय शराब के नशे में बताया जा रहा था. पुलिस मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई में जुटी है.हमले में घायल महिला को तत्काल उप जिला चिकित्सालय मसूरी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया. चिकित्सकों की निगरानी में महिला का इलाज जारी है.घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. वीडियो में पर्यटक का आक्रामक व्यवहार और महिला पर हमला साफ दिखाई दे रहा है. लोग आरोपित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों का कहना है कि मसूरी की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है और यहां आने वाले पर्यटकों का हमेशा स्वागत है. लेकिन कुछ शराबी और असामाजिक तत्व पर्यटन की आड़ में शहर का माहौल बिगाड़ रहे हैं. उनका कहना है कि ऐसे लोगों के कारण न केवल स्थानीय लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, बल्कि मसूरी की छवि भी धूमिल हो रही है.स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से पर्यटकों द्वारा शराब पीकर हुड़दंग, मारपीट और अभद्रता की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं होने से असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ रहे हैं. नागरिकों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि नशे में उत्पात मचाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए.
पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई थी कि बाटा शोरूम के पास कुछ व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अभद्र व्यवहार करते हुए लड़ाई-झगड़ा कर रहे हैं. सूचना मिलते ही थाना मसूरी से चीता मोबाइल और रात्रि अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा कि कुछ लोग आपस में मारपीट और विवाद कर रहे थे. घटना के कारण आसपास बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पर्यटन सीजन के बीच माल रोड जैसे अत्यधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में हुई इस घटना से कुछ समय के लिए आवागमन भी प्रभावित हुआ. पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति को शांत कराया.
-देवेन्द्र चौहान, मसूरी कोतवाल
मसूरी कोतवाल देवेन्द्र चौहान ने बताया कि उपद्रव करने वालों में शामिल नीरज राघव (36 वर्ष) पुत्र रामनाथ सिंह, निवासी बड़ा गांव सिकंदरपुर, तहसील मानेसर, सेक्टर-86, गुरुग्राम (हरियाणा) को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. गिरफ्तार व्यक्ति का नियमानुसार चिकित्सीय परीक्षण कराया गया. इसके बाद लोक व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत गुकदता दर्ज किया गया. पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की गई. पुलिस ने आरोपी के वाहन की जांच के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन पाए जाने पर उसकी कार का भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किया.
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