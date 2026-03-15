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हरिद्वार में सार्वजनिक स्थानों पर जाम छलकाना पड़ा भारी, 65 पियक्कड़ों को किया गिरफ्तार

हरिद्वार: सिडकुल थाना पुलिस ने खुलेआम शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले 65 लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी होटल ढाबों और सड़क किनारे ठेलों पर शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे थे. पुलिस की अलग अलग टीमों ने सबको गिरफ्तार कर थाने ले गई और सबका चालान काटा गया. इतना ही नहीं दोबारा पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई.

पुलिस के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, होटल-ढाबों व सड़कों के किनारे बैठकर शराब पीकर हुड़दंग करने तथा राह चलती महिलाओं पर फब्तियां कसने की लगातार शिकायतें मिल रही थी. शिकायतों के दृष्टिगत हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए. इसी क्रम में बीती रात को थाना सिडकुल पुलिस द्वारा थाना अध्यक्ष नितेश शर्मा के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनाकर क्षेत्र में अभियान चलाया गया.

अभियान के दौरान पुलिस बस लेकर पहुंची और सार्वजनिक स्थानों, शराब की दुकानों के आसपास सड़क किनारे बैठकर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले कुल 65 व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों से पकड़ा गया. सभी के खिलाफ पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालानी कार्रवाई करते हुए ₹16,250 का जुर्माना भी वसूला गया. इतना ही नहीं सभी आरोपियों को भविष्य के लिए सख्त चेतावनी दी गई कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना अथवा पिलाना कानूनन अपराध है. यदि दोबारा इस प्रकार की गतिविधि पाई गई तो कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.