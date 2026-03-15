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हरिद्वार में सार्वजनिक स्थानों पर जाम छलकाना पड़ा भारी, 65 पियक्कड़ों को किया गिरफ्तार

हरिद्वार में पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है.

Action Against Drunkards in Haridwar
सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर सख्त एक्शन (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 15, 2026 at 7:51 AM IST

3 Min Read
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हरिद्वार: सिडकुल थाना पुलिस ने खुलेआम शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले 65 लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी होटल ढाबों और सड़क किनारे ठेलों पर शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे थे. पुलिस की अलग अलग टीमों ने सबको गिरफ्तार कर थाने ले गई और सबका चालान काटा गया. इतना ही नहीं दोबारा पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई.

पुलिस के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, होटल-ढाबों व सड़कों के किनारे बैठकर शराब पीकर हुड़दंग करने तथा राह चलती महिलाओं पर फब्तियां कसने की लगातार शिकायतें मिल रही थी. शिकायतों के दृष्टिगत हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए. इसी क्रम में बीती रात को थाना सिडकुल पुलिस द्वारा थाना अध्यक्ष नितेश शर्मा के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनाकर क्षेत्र में अभियान चलाया गया.

अभियान के दौरान पुलिस बस लेकर पहुंची और सार्वजनिक स्थानों, शराब की दुकानों के आसपास सड़क किनारे बैठकर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले कुल 65 व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों से पकड़ा गया. सभी के खिलाफ पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालानी कार्रवाई करते हुए ₹16,250 का जुर्माना भी वसूला गया. इतना ही नहीं सभी आरोपियों को भविष्य के लिए सख्त चेतावनी दी गई कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना अथवा पिलाना कानूनन अपराध है. यदि दोबारा इस प्रकार की गतिविधि पाई गई तो कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि सिडकुल क्षेत्र में शराब की दुकानों, होटल ढाबों और सड़क किनारे लोग रोजाना खुलेआम शराब पीकर हुड़दंग मचाते हैं. सड़क से गुजरने वाली महिलाओं को परेशान करते हैं. अभियान चलाकर 65 लोगों को पकड़ा गया और थाने लाकर चालानी कार्रवाई की गई है, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

हरिद्वार में जगजीतपुर, ज्वालापुर और सिडकुल क्षेत्र में शराब की बड़ी दुकानें संचालित होती हैं. इन दुकानों के आसपास बड़ी संख्या लोग इसी तरह खुलेआम शराब पीकर हुड़दंग मचाते हैं. हालांकि समय समय पर पुलिस टीमें कार्रवाई करती हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वही स्थिति बन जाती है. देर रात सिडकुल क्षेत्र में पुलिस टीम बड़ी बस लेकर ठेके के आसपास पहुंची तो शराब पीने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई. पुलिसकर्मियों ने भागते हुए भी कई लोगों को दबोचा और बस में बैठाया.

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