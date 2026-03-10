ETV Bharat / state

रुद्रपुर में तमंचा लहराकर फोटो वायरल करना युवक को पड़ा भारी, गिरफ्तार

उधम सिंह नगर पुलिस ने तमंचा लहराकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले युवक को अरेस्ट कर लिया है.

Udham Singh Nagar Crime News
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 10, 2026 at 1:04 PM IST

रुद्रपुर: जिले के रुद्रपुर में पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी द्वारा तमंचा लहराकर फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस की निगरानी में था. पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है. आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

उधम सिंह नगर में अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियों को नशा, ड्रग्स, मादक पदार्थों और अवैध हथियारों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर रुद्रपुर तथा क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर ने कोतवाली रुद्रपुर पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे.

निर्देशों के अनुपालन में कोतवाली रुद्रपुर पुलिस और चौकी बिगवाड़ा की टीम ने अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 9 मार्च को एक आरोपी को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार युवक की पहचान बृजेश यादव पुत्र जितेंद्र यादव निवासी भगवाड़ा भाटा, थाना रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर के रूप में हुई है. आरोपी की उम्र लगभग 22 वर्ष बताई जा रही है.पुलिस के अनुसार आरोपी ने होली के मौके पर अवैध तमंचा लहराते हुए अपनी फोटो खिंचवाई थी और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया था. फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और आरोपी की तलाश शुरू कर दी.

कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया. बरामदगी के आधार पर कोतवाली रुद्रपुर में आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. साथ ही आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है.

इस मामले में चौकी बिगवाड़ा प्रभारी सुरेंद्र सिंह रिंगवाल ने बताया कि क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी हालत में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस का कहना है कि जनपद में अवैध शस्त्रों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे.

