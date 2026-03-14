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हरिद्वार में संतों का चोला ओढ़े 43 ढोंगी बाबाओं पर सख्त एक्शन, गिरफ्तार कर खंगाली जा रही कुंडली

हरिद्वार में फर्जी बाबाओं पर पुलिस की कार्रवाई ( Photo-ETV Bharat )