हाईकोर्ट का आदेश- जमानत याचिकाओं पर जानकारी ईमेल से HC भेजे पुलिस, पैरोकार व्यवस्था समय और रुपयों की बर्बादी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को आपराधिक याचिकाओं और जमानत प्रार्थनापत्रों की जानकारी या निर्देश ई-मेल से भेजने का आदेश पुलिस महानिदेशक को दिया है.

Photo Credit: ETV Bharat
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 9:42 PM IST

5 Min Read
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक याचिकाओं और जमानत प्रार्थनापत्रों पर पुलिस की ओर से हाई कोर्ट में भेजी जानी वाली जानकारी/ निर्देश ई मेल से भेजने का पुलिस महानिदेश को निर्देश दिया है. कोर्ट ने पैरोकार के माध्यम से सूचनाओं के अदान प्रदान को समय और पैसे की बर्बादी कहा है. इसी प्रकार से कोर्ट ने इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) पोर्टल को सक्रिय करने के लिए महानिदेशक एनसीआरबी नई दिल्ली को तत्काल और प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है.

पुलिस ने कई महीनों से जानकारी नहीं भेजी: कोर्ट ने मुख्य सचिव को भी निर्देश दिया है कि वह संयुक्त निदेशक अभियोजन उच्च न्यायालय कार्यालय को पर्याप्त कर्मचारी-संसाधन सुलभ कराएं, ताकि आईसीजेएस पोर्टल का लाभ न्यायिक प्रक्रिया में लिया जा सके. एक ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय के संज्ञान में आया कि पुलिस की ओर से कई माह बाद भी जानकारी नहीं भेजी जा सकी है.

हाईकोर्ट की ईमेल आईडी पर भेजने का आदेश: मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अरुण सिंह देशवाल ने पुलिस थानों से शासकीय अधिवक्ता कार्यालय तक निर्देश आने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी लेने के बाद कहा कि महानिदेशक (डीजीपी) जमानत और अन्य आपराधिक मामलों की जानकारी संयुक्त निदेशक (अभियोजन) उच्च न्यायालय को उनके ईमेल आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भिजवाने का निर्देश मातहतों दें.

मैनुअल रूप से भिजवाना बंद किया जाए: इसे पैरोकार के माध्यम से मैनुअल रूप से भिजवाना बंद किया जाए क्योंकि पुलिस कर्मियों के समय और सार्वजनिक धन की बर्बादी होती है. कोर्ट को बताया गया था कि अभी यह काम जिलों से आने वाले पुलिस पैरोकार के माध्यम से होता है, जिसमें दो हफ्ते तक का वक्त लग जाता है. कोर्ट को अभियोजन कार्यालय में कर्मचारियों की कमी से भी अवगत कराया गया कार्यालय में केवल पांच कर्मचारी हैं. इस पर कोर्ट ने मुख्य सचिव को जल्दी से जल्दी अभियोजन कार्यालय को कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है.

नोडल एजेंसी तत्काल कदम उठाए: कोर्ट ने कहा कि बीएनएसएस नियम, 2024 के नियम 31(3) में कहा गया है कि समन की तामील आईसीजेएस, नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेज (एन-स्टेप) या भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्णयित किसी अन्य समान प्रणाली के माध्यम से की जा सकती है. इसलिए नोडल एजेंसी, एनसीआरबी, नई दिल्ली को उप्र में आईसीजेएस परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए.

गैंग चार्ट आईसीजेएस पर अपलोड नहीं किए गए: कोर्ट की चिंता में यह बात भी थी कि पोर्टल का कार्यान्वयन न होने के कारण, गैंगस्टर्स अधिनियम के तहत गैंग चार्ट आईसीजेएस पर अपलोड नहीं किए जा रहे हैं. कोर्ट के 20 नवंबर 2025 के आदेश के अनुपालन में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (तकनीक) नवीन अरोड़ा तथा उप महानिदेशक एनआइसी नई दिल्ली शशिकांत शर्मा और महानिदेशक, जेल यूपी पीसी मीना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे.

आईसीजेएस-2.0 कुछ महीनों में लॉन्च होगा: एडीजी (टेक्निकल) ने बताया कि आईसीजेएस परियोजना के कार्यान्वयन में एनसीआरबी नोडल एजेंसी है और एनआईसी इसके तकनीकी भागीदार. पुलिस विभाग की भूमिका केवल सहायता प्रदान करने तक सीमित है और उच्च न्यायालय स्तर पर आईसीजेएस के कार्यान्वयन में उनके कार्यालय की कोई गलती नहीं है. आईसीजेएस-2.0 कुछ महीनों में लांच किया जाएगा तब आपराधिक मामलों में पुलिस से आवश्यक निर्देश या अन्य डेटा प्राप्त करने की समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी. एनआईसी की ओरसे बताया गया कि मध्य प्रदेश की जिला अदालतों में प्रणाली को ठीक से लागू किया गया है.

सार्वजनिक डोमेन में अपलोड कराया जाएगा वीडियो: इसे यूपी में भी उपयोग किया जा सकता है. वह सीपीसी, उच्च न्यायालय सहित संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे. एनआईसी, पुणे से अनुरोध किया जाएगा कि वह ई-कोर्ट पोर्टल पर यह जानकारी जोड़ने की व्यवस्था करे कि आरोप पत्र दायर किया गया है या नहीं. आई-गॉट पर उपलब्ध वीडियो को सार्वजनिक डोमेन में अपलोड कराया जाएगा, ताकि अधिवक्ता वीडियो को देखकर न्यायिक प्रणाली में तकनीकी प्रगति के बारे में अपडेट हो सकें.

जानकारी आईसीजेएस पोर्टल पर दर्ज करें: महानिदेशक जेल ने बताया कि उन्होंने सभी जिला जेल अधीक्षकों को यह निर्देश दिया है कि वे बंद कैदियों की जानकारी को आईसीजेएस पोर्टल पर दर्ज करें. कोर्ट ने मुख्य सचिव को यह भी निर्देशित किया है कि वह आइपीएस मोहम्मद इरफान अंसारी जो पहले से ही उच्च न्यायालय इलाहाबाद में नोडल अधिकारी हैं या किसी अन्य आईपीएस अधिकारी को, जिन्हें वे उपयुक्त समझते हैं, को आईसीजेएस प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध डेटा के एकीकरण के लिए अधिकारी के रूप में नामित करें.

उपयोगी है आईसीजेएस प्रणाली: सर्वोच्च न्यायालय की यह पहल पर उसे 2009 में शुरू किया गया. इसका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभों, जैसे अदालतें, पुलिस, जेल और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के बीच डेटा और जानकारी का निर्बाध हस्तांतरण है.

संपादक की पसंद

