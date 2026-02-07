साध्वी की मौत केस में दस दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ, अब पॉलीग्राफ टेस्ट से हो सकता है खुलासा
एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि अब तक इस मामले में 37 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं.
Published : February 7, 2026 at 11:43 AM IST
जोधपुर : कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत को दस दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस अभी यह तय नहीं कर पाई है कि यह दवाई के रिएक्शन से मौत हुई है या हत्या जैसी कोई साजिश है. पुलिस को विसरा रिपोर्ट का इंतजार है, जिसमें अगर जहर जैसी कोई पुष्टि होती है या फिर उपचार में लापरवाही की बात सामने आती है तो पुलिस आगे कार्रवाई करेगी. इसमें संदिग्ध या उनके नजदीकी लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो सकता है.
मामले की जांच अधिकारी और गठित एसआईटी की प्रभारी एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि हमारी टीम सभी पहलू देख रही है. उनके फोन के 40 कॉन्टैक्ट्स की पड़ताल की जा रही है. हमारे पास सभी तरह की पड़ताल के विकल्प खुले हैं. जयपुर लैब के डीएनए एक्सपर्ट ने बयान दिया कि जरूरत पड़ने पर साध्वी के पिता और सेवादार सुरेश का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, इसपर एसीपी ने कहा कि वो अनुभवी हैं, जिन दो लोगों की बात हो रही है वो साध्वी के सबसे नजदीक रहे हैं. उनके सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट में रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा.
FSL रिपोर्ट पर टिकी पुलिस की जांच : मामले की जांच फिलहाल एक ही बिंदु पर आकर ठहर गई है, वह है FSL रिपोर्ट. रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों से राय ली जाएगी. इसके आधार पर जांच की दिशा तय होगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा की एफएसएल जांच, मेडिकल हिस्ट्री और एक्सपर्ट ओपिनियन के बिना किसी नतीजे पर पहुंचना फिलहाल संभव नहीं माना जा रहा.
डॉक्टर की पर्ची पर असमंजस : पूछताछ में कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित ने दावा किया था कि उसने पर्ची देखी थी, उसके आधार पर ही इंजेक्शन लगाया था. अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पर्ची किस डॉक्टर की थी. इसके चलते उससे दोबारा पूछताछ की जाएगी. एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि अब तक इस मामले में 37 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं.
सोशल मीडिया पर रिपोर्ट तैयार : मामले में सोशल मीडिया एंगल भी जांच के घेरे में है. पुलिस यह पता लगा रही है कि क्या साध्वी को सोशल मीडिया के जरिए किसी तरह से परेशान किया जा रहा था. इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि उनके कितने सोशल मीडिया अकाउंट थे? उन्हें कौन-कौन हैंडल कर रहा था? किस स्तर पर कंटेंट पोस्ट किया जा रहा था? क्या कमेंट आ रहे थे? सोशल मीडिया एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिससे डिजिटल गतिविधियों की पूरी तस्वीर सामने लाई जा सके.