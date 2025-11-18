ETV Bharat / state

शादी के रंग में न हो भंग, मैरिज गार्डन-होटल में वारदात करने वालों पर पुलिस की नजर

शादी समारोहों में चोरी की वारदात करने वाले बदमाशों को लेकर पुलिस ने संदिग्ध लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.

Jaipur Police Commissionerate
जयपुर पुलिस आयुक्तालय (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 18, 2025 at 4:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: शादियों का सीजन शुरू होने के साथ ही ऐसे आयोजनों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों और गिरोहों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. आमतौर पर शादी समारोह में छोटे बच्चों के जरिए चोरी और नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया जाता है. कई गिरोह ऐसे भी हैं. जो दूसरे शहर या अन्य राज्यों से जयपुर ऐसी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में आते हैं. ऐसे गिरोहों और बदमाशों की जयपुर पुलिस ने निगरानी शुरू कर दी है. इसके साथ ही होटलों, मैरिज गार्डन और रिसॉर्ट का भी निरीक्षण किया जा रहा है. इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वाले आदतन बदमाशों और संदिग्ध लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है.

होटल, रिसॉर्ट, मैरिज गार्डन की जांच का अभियान: डीसीपी (दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया, नवंबर में शादियों का सीजन शुरू हो गया है. इसे ध्यान में रखते हुए मैरिज गार्डन, होटल, रिसॉर्ट जैसे स्थानों की जांच-पड़ताल का अभियान चलाया जा रहा है. ऐसे स्थानों पर पुलिस ने निरीक्षण किया है. ऐसे स्थानों की एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हैं या नहीं. वहां लगे सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं.

पढ़ें: कोटा में नाबालिग बच्चों की गैंग शादियों में चोरी करने में सक्रिय, खुलासा परिजनों ने दी ट्रेनिंग, 2 को शेल्टर होम भेजा

निजी सिक्योरिटी गार्ड को भी किया ब्रीफ: होटल और मैरिज गार्डन वालों की प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को भी ब्रीफ किया जा रहा है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति के बारे में पुलिस को सूचित करने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि शादी समारोह के दौरान चोरी करने वाले गिरोहों पर लगाम लगाने के लिए प्रो-एक्टिव तरीके से काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले गिरोह आमतौर पर ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं. इस बार प्रयास करेंगे कि ऐसे गिरोह से जुड़े बदमाश अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाएं.

पढ़ें: पुलिस ने नकबजन गिरोह 'मोग्या गैंग' के चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

गिरोहों के बारे में जुटाई जा रही जानकारी: इसे लेकर पहले के चालानशुदा बदमाश जो चोरी और नकबजनी की वारदात करते हैं. उन्हें भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और ऐसे गिरोहों को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है. जो शादी समारोहों में चोरी और नकबजनी की वारदातों को अंजाम देते हैं. ताकि चोरी या नकबजनी की घटना नहीं हो.

पढ़ें: चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर ग्रामीणों में रोष, धरना दिया, पूर्व विधायक लोढ़ा ने डीजीपी से की बात

सीएलजी सदस्य और सुरक्षा सखियों को भी किया एक्टिव: उन्होंने बताया कि पुलिस का गश्त सिस्टम और आसूचना संकलन को सक्रिय किया गया है. ताकि इस तरह की संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर एक्शन लिया जा सके. इसके साथ ही सीएलजी सदस्य और सुरक्षा सखियों को भी सक्रिय किया गया है. ताकि कोई संदिग्ध घटना या व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल सके और पुलिस तत्काल एक्शन ले सके. उनका कहना है कि पुलिस सतर्क है.

TAGGED:

POLICE CRACKDOWN ON SUSPECTS
MARRIAGE SEASON AND THEFT CASES
THEFT GROUPS ON POLICE RADAR
शादी समारोह में चोरी
THEFT CASES IN MARRIAGE CEREMONIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आम बजट 2026: अगले साल 1 फरवरी 2026 को बजट पेश होगा या नहीं! एक क्लिक में जानें क्या है वजह

'रामोजी एक योद्धा थे जो लोगों के लिए खड़े रहे': रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में चंद्रबाबू नायडू

EPFO जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, पेंशनर्स को घर बैठे मिलेगा लाइफ सर्टिफिकेट

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.