शादी के रंग में न हो भंग, मैरिज गार्डन-होटल में वारदात करने वालों पर पुलिस की नजर

जयपुर: शादियों का सीजन शुरू होने के साथ ही ऐसे आयोजनों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों और गिरोहों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. आमतौर पर शादी समारोह में छोटे बच्चों के जरिए चोरी और नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया जाता है. कई गिरोह ऐसे भी हैं. जो दूसरे शहर या अन्य राज्यों से जयपुर ऐसी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में आते हैं. ऐसे गिरोहों और बदमाशों की जयपुर पुलिस ने निगरानी शुरू कर दी है. इसके साथ ही होटलों, मैरिज गार्डन और रिसॉर्ट का भी निरीक्षण किया जा रहा है. इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वाले आदतन बदमाशों और संदिग्ध लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है.

होटल, रिसॉर्ट, मैरिज गार्डन की जांच का अभियान: डीसीपी (दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया, नवंबर में शादियों का सीजन शुरू हो गया है. इसे ध्यान में रखते हुए मैरिज गार्डन, होटल, रिसॉर्ट जैसे स्थानों की जांच-पड़ताल का अभियान चलाया जा रहा है. ऐसे स्थानों पर पुलिस ने निरीक्षण किया है. ऐसे स्थानों की एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हैं या नहीं. वहां लगे सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं.

निजी सिक्योरिटी गार्ड को भी किया ब्रीफ: होटल और मैरिज गार्डन वालों की प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को भी ब्रीफ किया जा रहा है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति के बारे में पुलिस को सूचित करने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि शादी समारोह के दौरान चोरी करने वाले गिरोहों पर लगाम लगाने के लिए प्रो-एक्टिव तरीके से काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले गिरोह आमतौर पर ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं. इस बार प्रयास करेंगे कि ऐसे गिरोह से जुड़े बदमाश अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाएं.