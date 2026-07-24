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मुख्तार गैंग पर पुलिस का शिकंजा: सहयोगी मोहम्मद शाहिद समेत तत्कालीन थाना प्रभारी और लेखपाल पर केस

पुलिस के मुताबिक, मोहम्मद शाहिद मुख्तार अंसारी के आईएस-191 गैंग का सहयोगी रहा है.

मुख्तार गैंग पर पुलिस का शिकंजा
मुख्तार गैंग पर पुलिस का शिकंजा (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 8:12 PM IST

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गाजीपुर: मुख्तार अंसारी के आईएस-191 गैंग से जुड़े शस्त्र लाइसेंसों की जांच में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. गैंग के सहयोगी मोहम्मद शाहिद, तत्कालीन मुहम्मदाबाद थाना प्रभारी और तत्कालीन लेखपाल के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. जांच में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में भी गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं.

मुख्तार गैंग के तीन सहयोगियों पर केस दर्ज (Video credit: ETV Bharat)

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के आदेश पर की गई है. आरोप है कि वर्ष 2001 में जारी शस्त्र लाइसेंस के लिए मोहम्मद शाहिद ने अपना वास्तविक स्थायी पता छिपाया और मुहम्मदाबाद के पता पर लाइसेंस हासिल किया.

मोहम्मद शाहिद मूल रूप से सैदपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल हमीद नगर का निवासी है, लेकिन वर्ष 1999 से 2015 तक मुहम्मदाबाद में किराये के मकान में रहता था. उसने लाइसेंस आवेदन में स्थायी और वर्तमान दोनों पते के स्थान पर मुहम्मदाबाद का पता दर्ज किया था.

एफआईआर के अनुसार तत्कालीन थाना प्रभारी ने 15 जुलाई 2000 को इसी पते का सत्यापन करते हुए लाइसेंस जारी करने की संस्तुति भेजी, जबकि तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल ने भी उसी पते की तस्दीक कर रिपोर्ट दी.

जांच में यह भी सामने आया कि शाहिद के नाम पर जारी एसबीबीएल गन बाद में बेची गई और दूसरी 12 बोर की गन खरीदी गई, जो वर्ष 2018 से लखनऊ स्थित एक अधिकृत आर्म्स डीलर के यहां जमा है.

एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि मोहम्मद शाहिद मुख्तार अंसारी के आईएस-191 गैंग का सहयोगी रहा है. पुलिस का कहना है कि गलत जानकारी देकर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करना और बिना सत्यापन के रिपोर्ट देना अपराध की श्रेणी में आता है. इसी आधार पर तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

वाराणसी रेंज के डीआईजी के निर्देश पर मुख्तार गैंग से जुड़े कुल 51 शस्त्र लाइसेंसों की जांच अभी जारी है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच में जहां भी अनियमितता या फर्जीवाड़ा मिलेगा, वहां संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशां अंसारी पर FIR, गैंग के शस्त्र लाइसेंसों की जांच में पत्रावली गायब होने का आरोप

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