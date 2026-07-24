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मुख्तार गैंग पर पुलिस का शिकंजा: सहयोगी मोहम्मद शाहिद समेत तत्कालीन थाना प्रभारी और लेखपाल पर केस

मुख्तार गैंग पर पुलिस का शिकंजा ( Photo credit: ETV Bharat )