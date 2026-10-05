फिरोजाबाद में रिश्ते की बहू की कुल्हाड़ी से हत्या के आरोपी पर पुलिस का कसा शिकंजा
फिरोजाबाद में हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पर शिकंजा कसते हुए 25 हजार का इनाम घोषित किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 10:48 AM IST
फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जमीन के विवाद को लेकर रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात में एक साक्ष्य ने रिश्ते में छोटा भाई लगने वाले एक व्यक्ति की पत्नी की बेरहमी से कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी पर शिकंजा कसते हुए आरोपी पर 25 हजार का इनाम घोषित किया है.
बता दें कि थाना नगला खंगर क्षेत्र के गांव कौरारी खेड़ा में दो अक्टूबर को उस समय सनसनी फैल गयी थी, जब खेतों पर चारा लेने गयी एक महिला की धारदार हथियार कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गयी थी. इस हत्या के आरोप मृतका के रिश्ते के जेठ नेपाल पर लगा था, जिसका महिला से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था.
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था.इस जघन्य मामले में फरार चल रहे आरोपी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.
पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.
पुलिस उपाधीक्षक चंचल त्यागी के मुताबिक, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना नगला खंगर पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. हालांकि घटना के बाद से आरोपी फरार है और अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है.
दो अक्टूबर को हुई थी महिला की हत्या
मामला 2 अक्टूबर 2026 का है. नगला खंगर थाना क्षेत्र के ग्राम कौरारी खेड़ा में महिला सोनी पत्नी संदीप की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की.
घटना के संबंध में मृतका के पति अमृतलाल पुत्र छोटेलाल की तहरीर के आधार पर थाना नगला खंगर में मुकदमा दर्ज किया गया था.
जमीन विवाद की बात सामने आई
पुलिस की प्रारंभिक कार्रवाई में हत्या के पीछे जमीन को लेकर विवाद की बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि आरोपी नेपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह, मृतका सोनी के पति संदीप का रिश्ते में बड़ा भाई है.जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था.
इसी विवाद के बीच 2 अक्टूबर को मामला इतना बढ़ गया कि नेपाल सिंह ने सोनी पर कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से महिला की मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.
पुलिस की कई टीमें कर रहीं हत्यारोपी की तलाश
महिला की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देश पर थाना नगला खंगर में तीन पुलिस टीमों का गठन किया गया.
गठित टीमें आरोपी के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस उसके रिश्तेदारों, परिचितों और संभावित छिपने के स्थानों पर भी नजर रख रही है इसके बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.
लगातार दबिश के बावजूद आरोपी के हाथ नहीं आने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.
पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. फरार आरोपी के संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही है और पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.
पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल हथियार और हत्या से जुड़े अन्य साक्ष्यों के संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी.