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फिरोजाबाद में रिश्ते की बहू की कुल्हाड़ी से हत्या के आरोपी पर पुलिस का कसा शिकंजा

फिरोजाबाद में रिश्ते की बहू की हत्या के आरोपी पर पुलिस का कसा शिकंजा. ( ईटीवी भारत )

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जमीन के विवाद को लेकर रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात में एक साक्ष्य ने रिश्ते में छोटा भाई लगने वाले एक व्यक्ति की पत्नी की बेरहमी से कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी पर शिकंजा कसते हुए आरोपी पर 25 हजार का इनाम घोषित किया है.

बता दें कि थाना नगला खंगर क्षेत्र के गांव कौरारी खेड़ा में दो अक्टूबर को उस समय सनसनी फैल गयी थी, जब खेतों पर चारा लेने गयी एक महिला की धारदार हथियार कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गयी थी. इस हत्या के आरोप मृतका के रिश्ते के जेठ नेपाल पर लगा था, जिसका महिला से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था.इस जघन्य मामले में फरार चल रहे आरोपी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. पुलिस उपाधीक्षक चंचल त्यागी के मुताबिक, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना नगला खंगर पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. हालांकि घटना के बाद से आरोपी फरार है और अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है. दो अक्टूबर को हुई थी महिला की हत्या मामला 2 अक्टूबर 2026 का है. नगला खंगर थाना क्षेत्र के ग्राम कौरारी खेड़ा में महिला सोनी पत्नी संदीप की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. घटना के संबंध में मृतका के पति अमृतलाल पुत्र छोटेलाल की तहरीर के आधार पर थाना नगला खंगर में मुकदमा दर्ज किया गया था. जमीन विवाद की बात सामने आई