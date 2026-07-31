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कावड़ यात्राओं को लेकर पुलिस अलर्ट, यात्रा के रूट पर 24 घंटे तैनात रहेगी पुलिस, सोशल मीडिया पर भी नजर

जयपुर : बाबा भोलेनाथ की आराधना का महीना सावन शुरू हो गया है. अब एक महीने तक मंदिरों में पूजा-अर्चना के साथ ही भक्त कावड़ यात्रा पर निकलने लगे हैं. जयपुर के साथ ही प्रदेशभर में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट है. जयपुर के मशहूर गलता तीर्थ पर कावड़ भरने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. ऐसे में प्रमुख मार्गों पर 24 घंटे पुलिस की निगरानी होगी. कावड़ियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जयपुर पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं. कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस मुख्यालय ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं. कावड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रख रही है.

पिछले साल पहुंचे थे 4.5 करोड़ कावड़ यात्री : डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर एडीजी (कानून-व्यवस्था) वीके सिंह ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को कावड़ यात्रा के दौरान आपसी समन्वय, सतर्कता और प्रभावी पुलिस प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि हरिद्वार से गंगाजल लेकर राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु 11 अगस्त 2026 तक अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे. पिछले साल लगभग 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं-कांवड़ियों के आने के मद्देनजर इस वर्ष भी बड़ी संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए राजस्थान पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं.

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विवाद का स्थानीय स्तर पर होगा तत्काल निस्तारण : उन्होंने सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कावड़ यात्रा के दौरान सतर्कता बरती जाए. कांवड़ मार्गों, मुख्य राजमार्गों (NH-58, NH-73, NH-74 आदि) और संवेदनशील स्थानों पर सघन एंटी-सबोटाज चेकिंग और प्रभावी नाकाबंदी करें. पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान बनाए रखने, श्रद्धालुओं के साथ संवेदनशीलता व सेवा भाव से व्यवहार करने और डीजे व गैस सिलेंडर व अन्य प्रतिबंधित सामग्री की रोकथाम के लिए प्रभावी चेकिंग व समझाइश की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. कांवड़ियों का व्यापारियों, स्थानीय नागरिकों से विवाद की होने पर पुलिसकर्मी तत्काल निराकरण करेंगे.

जयपुर में गलता तीर्थ पर लगेगा मेला : जयपुर (पूर्व) डीसीपी करन शर्मा ने बताया, सावन में सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में लोग शनिवार और रविवार को कावड़ यात्रा पर निकलते हैं. जयपुर और जयपुर के आसपास के ज्यादातर कावड़ यात्री गलता तीर्थ से जल भरकर ले जाते हैं. इसे देखते हुए गलता तीर्थ पर जाब्ता तैनात किया गया है. इसके अलावा पूरे रूट पर भी पुलिसकर्मी और वाहन तैनात किए हैं. जो दिन-रात तैनात रहेंगे. उनका कहना है कि कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति पैदा नहीं हो. इसे लेकर सीएलजी और शांति समिति के अलावा जयपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में सभी विभागों के साथ बैठक की है.