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कावड़ यात्राओं को लेकर पुलिस अलर्ट, यात्रा के रूट पर 24 घंटे तैनात रहेगी पुलिस, सोशल मीडिया पर भी नजर

जयपुर के साथ ही प्रदेशभर में पुलिस मुस्तैद, यातायात और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के पुख्ता इंतजाम.

जयपुर (उत्तर) डीसीपी कार्यालय
जयपुर (उत्तर) डीसीपी कार्यालय (फोटो ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 12:30 PM IST

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जयपुर : बाबा भोलेनाथ की आराधना का महीना सावन शुरू हो गया है. अब एक महीने तक मंदिरों में पूजा-अर्चना के साथ ही भक्त कावड़ यात्रा पर निकलने लगे हैं. जयपुर के साथ ही प्रदेशभर में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट है. जयपुर के मशहूर गलता तीर्थ पर कावड़ भरने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. ऐसे में प्रमुख मार्गों पर 24 घंटे पुलिस की निगरानी होगी. कावड़ियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जयपुर पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं. कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस मुख्यालय ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं. कावड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रख रही है.

पिछले साल पहुंचे थे 4.5 करोड़ कावड़ यात्री : डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर एडीजी (कानून-व्यवस्था) वीके सिंह ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को कावड़ यात्रा के दौरान आपसी समन्वय, सतर्कता और प्रभावी पुलिस प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि हरिद्वार से गंगाजल लेकर राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु 11 अगस्त 2026 तक अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे. पिछले साल लगभग 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं-कांवड़ियों के आने के मद्देनजर इस वर्ष भी बड़ी संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए राजस्थान पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं.

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सोशल मीडिया पर भी रहेगी निगरानी (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

विवाद का स्थानीय स्तर पर होगा तत्काल निस्तारण : उन्होंने सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कावड़ यात्रा के दौरान सतर्कता बरती जाए. कांवड़ मार्गों, मुख्य राजमार्गों (NH-58, NH-73, NH-74 आदि) और संवेदनशील स्थानों पर सघन एंटी-सबोटाज चेकिंग और प्रभावी नाकाबंदी करें. पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान बनाए रखने, श्रद्धालुओं के साथ संवेदनशीलता व सेवा भाव से व्यवहार करने और डीजे व गैस सिलेंडर व अन्य प्रतिबंधित सामग्री की रोकथाम के लिए प्रभावी चेकिंग व समझाइश की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. कांवड़ियों का व्यापारियों, स्थानीय नागरिकों से विवाद की होने पर पुलिसकर्मी तत्काल निराकरण करेंगे.

जयपुर में गलता तीर्थ पर लगेगा मेला : जयपुर (पूर्व) डीसीपी करन शर्मा ने बताया, सावन में सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में लोग शनिवार और रविवार को कावड़ यात्रा पर निकलते हैं. जयपुर और जयपुर के आसपास के ज्यादातर कावड़ यात्री गलता तीर्थ से जल भरकर ले जाते हैं. इसे देखते हुए गलता तीर्थ पर जाब्ता तैनात किया गया है. इसके अलावा पूरे रूट पर भी पुलिसकर्मी और वाहन तैनात किए हैं. जो दिन-रात तैनात रहेंगे. उनका कहना है कि कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति पैदा नहीं हो. इसे लेकर सीएलजी और शांति समिति के अलावा जयपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में सभी विभागों के साथ बैठक की है.

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सामाजिक सौहार्द्र बनाए रखने पर फोकस : सड़क दुरुस्त करवाने, लाइटिंग की व्यवस्था करवाने का इंतजाम किया है. कावड़ यात्रा के रूट में आने वाले सभी व्यापार मंडलों के साथ भी बैठक हुई है. नॉन-वेज का व्यापार करने वाले लोगों से भी समझाइश की है कि साफ-सफाई का खास ध्यान रखा जाए. इसके साथ ही दुकानों का समय भी निर्धारित किया है. अपशिष्ट पदार्थों को सड़क पर इधर-उधर फेंकने के बजाए निर्धारित स्थानों पर ही डालने को लेकर भी बात हुई है. उन्होंने बताया कि डीजे बजाने को लेकर भी समझाइश की गई है. निर्धारित से तेज आवाज में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी.

सोशल मीडिया पर भी रहेगी निगरानी : उन्होंने कहा, कावड़ यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट या गलत जानकारी साझा करने वालों पर नजर रखने के लिए जिला पुलिस और थानों की साइबर सेल सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी रख रही है. अफवाह और भ्रामक जानकारी साझा करने वालों पर पुलिस की नजर है. किसी भ्रामक सूचना का खंडन करने या सोशल मीडिया पर वस्तु स्थिति की जानकारी देने का काम भी साइबर सेल द्वारा किया जाएगा. अफवाह फैलाने वाली पोस्ट को डिलीट भी करवाया जाता है. अफवाह फैलाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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कावड़ यात्री साथ रखें पहचान पत्र :-

  • सभी कांवड़ यात्री व श्रद्धालु यात्रा के दौरान अपना मूल व वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि) अनिवार्य रूप से अपने साथ रखें.
  • यात्रा के लिए केवल निर्धारित पारंपरिक कावड़ मार्गों व वैकल्पिक नहर पटरी मार्गों का ही प्रयोग करें.
  • किसी भी संदिग्ध गतिविधि, लावारिस वस्तु या आपात स्थिति की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन पर दें.
  • सुरक्षा परिदृश्य एवं संवेदनशील स्थलों पर पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही एंटी-सबोटाज व चेकिंग कार्रवाई में पूर्ण सहयोग करें.
  • व्यापारियों, स्थानीय नागरिकों व अन्य यात्रियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखें.

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एक्सप्रेस वे पर पैदल या यात्री वाहन प्रतिबंधित :-

  • हॉकी, डंडे, त्रिशूल, बेसबॉल बैट या हथियार साथ ले जाना प्रतिबंधित है.
  • यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों या शराब का सेवन सख्त वर्जित है.
  • दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर कावड़ियों का पैदल या वाहनों द्वारा आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.
  • डाक कावड़ या वाहनों (ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली) में अत्यधिक तेज आवाज, शक्तिशाली डीजे सिस्टम व लाउडस्पीकर का प्रयोग न करें.
  • वाहनों में एलपीजी सिलेंडर ले जाना प्रतिबंधित है. इससे आगजनी या दुर्घटना का खतरा रहता है.
  • रेलगाड़ियों या वाहनों (बस, ट्रक) की छतों पर बैठकर यात्रा करना पूर्णतः वर्जित एवं दंडनीय है.
  • राष्ट्रीय राजमार्गों व सड़कों पर मानक से अधिक बड़े आकार की कावड़ या झांकियां नहीं निकालें.

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