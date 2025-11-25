पुलिस दूरसंचार कांस्टेबल भर्ती: 1 से 7 दिसंबर तक होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा, प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड
पुलिस दूरसंचार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का अगला चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा 1 से 7 दिसंबर तक जयुपर में आयोजित होगा.
Published : November 25, 2025 at 5:26 PM IST
जयपुर: पुलिस दूरसंचार में कांस्टेबल (सामान्य/चालक) भर्ती की लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी खबर है. पुलिस मुख्यालय ने लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीखों का एलान कर दिया है. सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 1 से 7 दिसंबर के बीच जयपुर में होगी. इसके लिए प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं. पुलिस दूरसंचार में कांस्टेबल (सामान्य और चालक) के 1469 पदों के लिए इस साल 13 सितंबर को लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ था. जिसका परिणाम जारी कर सभी सफल अभ्यर्थियों का विवरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है.
पुलिस अकादमी में होगा टेस्ट: डीआईजी (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) मनोज कुमार ने बताया कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सामान्य और चालक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अब अगला चरण शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षण (PET/PST) का होगा. यह महत्वपूर्ण चरण 1 से 7 दिसंब, 2025 तक आयोजित किया जाएगा. शारीरिक परीक्षण का आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में किया जाएगा. उन्होंने अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी तेज करने की सलाह दी है.
एसएसओ आईडी से डाउनलोड होंगे ई प्रवेश पत्र: पीईटी/पीएसटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के ई-प्रवेश पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://recruitment2.rajasthan.gov.in, https://www.police.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं. उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से तुरंत अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें. प्रवेश पत्र में पीईटी/पीएसटी के आयोजन के लिए अभ्यर्थी की निश्चित तिथि, समय और स्थान स्पष्ट रूप से अंकित है.
किसी प्रकार की समस्या तो करें कॉल: उनका कहना है कि यदि किसी अभ्यर्थी को अपना ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है. ऐसे अभ्यर्थी सहायता के लिए पुलिस मुख्यालय, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं. वैकल्पिक रूप से वे दूरभाष नंबर 0141-2821597 पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं.