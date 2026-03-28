'...भाग जाओ वरना नौकरी करना भुला दूंगा', आरोपी ने RPS को दी धमकी, जानिए पूरा मामला
धमकाने के साथ ही आरोपी ने गेट घुमाकर आरपीएस को चोटिल भी कर दिया.
Published : March 28, 2026 at 4:42 PM IST
अजमेर : सोशल साइट पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पूछताछ करने के दौरान प्रशिक्षु आरपीएस को आरोपी ने धमकी दे डाली. प्रशिक्षु आरपीएस दीपेंद्र सैनी मांगलियावास थाने में प्रभारी हैं. धमकाने के साथ ही आरोपी ने गेट घुमाकर आरपीएस को चोटिल भी कर दिया. यह घटना शुक्रवार को मांगलियावास थाना क्षेत्र में ग्राम डुमाडा की है. आरपीएस सैनी ने आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है.
आरपीएस दीपेंद्र सैनी की ओर से थाने में दर्ज शिकायत में उनका आरोप है कि आरोपी ने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की थी. इस मामले में वे आरोपियों से समझाइश और पूछताछ के लिए पुलिस की टीम के साथ 27 मार्च को डुमाडा गांव गए. यहां आरोपी गोपाल गुर्जर के घर पहुंचे, लेकिन वह घर पर नहीं था. आरपीएस सैनी ने बताया कि यहां से पुलिस की टीम के साथ वह दूसरे आरोपी श्याम लाल उर्फ संवर के घर पहुंचे. यहां आरोपी श्यामलाल उर्फ सांवरा मिल गया. आरोपी ने घर जाकर वापस आने का कहा और पुलिस को गच्चा देकर भागने लगा. तब उसका पुलिस कर्मियों ने पीछा कर पकड़ने की कोशिश की.
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आरोपी को जैसे ही पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने लोहे का गेट घुमा दिया. इससे आरपीएस दीपेंद्र सैनी की दाएं हाथ की अंगुली जख्मी हो गई. आरोपी श्याम लाल से काफी समझाइश की गई, लेकिन इस दौरान उसने गेट नहीं खोला. आरोपी ने आरपीएस दीपेंद्र सैनी को धमकी भी दे डाली. उन्होंने कहा कि 'तुम नए हो, मुझे नहीं जानते. यहां से भाग जाओ वरना नौकरी करना भुला दूंगा.' उन्होंने बताया कि जख्मी होने के कारण उन्हें इलाज के लिए जाना पड़ा. इसके बाद आरोपी के खिलाफ राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रकरण दर्ज किया गया है. पीसांगन थाना प्रभारी सरोज चौधरी मामले की जांच कर रही है.
यह था मामला : डुमाडा के पूर्व सरपंच मौत के मामले में ग्रामीण उनके कार्यकाल की प्रशासनिक जांच की मांग कर रहे थे. इसके लिए कुछ ग्रामीणों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन भी दिया था. इस दौरान ही कुछ ग्रामीणों ने एसपी को बताया था कि प्रकरण को लेकर कुछ लोग अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं. एसपी के निर्देश पर ही अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपियों से समझाइश और पूछताछ करने के लिए दीपेंद्र सैनी मय जाप्ता डुमाडा गए थे.