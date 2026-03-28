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'...भाग जाओ वरना नौकरी करना भुला दूंगा', आरोपी ने RPS को दी धमकी, जानिए पूरा मामला

आरपीएस दीपेंद्र सैनी ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर : सोशल साइट पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पूछताछ करने के दौरान प्रशिक्षु आरपीएस को आरोपी ने धमकी दे डाली. प्रशिक्षु आरपीएस दीपेंद्र सैनी मांगलियावास थाने में प्रभारी हैं. धमकाने के साथ ही आरोपी ने गेट घुमाकर आरपीएस को चोटिल भी कर दिया. यह घटना शुक्रवार को मांगलियावास थाना क्षेत्र में ग्राम डुमाडा की है. आरपीएस सैनी ने आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. आरपीएस दीपेंद्र सैनी की ओर से थाने में दर्ज शिकायत में उनका आरोप है कि आरोपी ने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की थी. इस मामले में वे आरोपियों से समझाइश और पूछताछ के लिए पुलिस की टीम के साथ 27 मार्च को डुमाडा गांव गए. यहां आरोपी गोपाल गुर्जर के घर पहुंचे, लेकिन वह घर पर नहीं था. आरपीएस सैनी ने बताया कि यहां से पुलिस की टीम के साथ वह दूसरे आरोपी श्याम लाल उर्फ संवर के घर पहुंचे. यहां आरोपी श्यामलाल उर्फ सांवरा मिल गया. आरोपी ने घर जाकर वापस आने का कहा और पुलिस को गच्चा देकर भागने लगा. तब उसका पुलिस कर्मियों ने पीछा कर पकड़ने की कोशिश की. पढ़ें. बदमाशों को पकड़ने गए पुलिसकर्मियों पर चाकूबाजी, दो कांस्टेबल गंभीर घायल