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गाजियाबाद में पुलिस टीम पर फायरिंग, नशा तस्करी का नेटवर्क से जुड़े दो बदमाश मुठभेड़ में घायल

घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस के मुताबिक, अनस के खिलाफ डेढ़ दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

गाजियाबाद पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार
गाजियाबाद पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 9, 2026 at 10:50 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है. हिंडन बैराज की ओर बिना नंबर प्लेट की स्कूटी से जा रहे तीन बदमाशों को पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश की.

पुलिस के मुताबिक पीछा करने के दौरान स्कूटी फिसलने से तीनों गिर गए. इसके बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्यवाही में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं. जबकि तीसरे आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 21 किलोग्राम गांजा, बिना नंबर प्लेट की स्कूटी दो अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं.

मीडिया को मुठभेड़ की जानकारी देती पुलिस अधिकारी (ETV Bharat)
पुलिस के मुताबिक, 8 अगस्त 2026 की रात मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि तीन व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की स्कूटी पर इंदिरापुरम की तरफ से हिंडन बैराज की ओर जा रहे हैं. उनके पास मादक पदार्थों की खेप होने की सूचना थी. सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना विजयनगर पुलिस के साथ स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से हिंडन बैराज क्षेत्र में चेकिंग शुरू की.
हथियार हुआ बरामद
हथियार हुआ बरामद (ETV Bharat)
इसी दौरान हिंडन बैराज की तरफ से एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी पर तीन लोग आते दिखाई दिए. पुलिस टीम ने उन्हें रुकने का इशारा किया. आरोप है कि पुलिस को देखकर स्कूटी सवारों ने रुकने के बजाय पुश्ता रोड की तरफ स्कूटी मोड़ दी और कच्चे रास्ते से भागने लगे. पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया. पुलिस के मुताबिक, पीछा किए जाने के दौरान स्कूटी अनियंत्रित होकर फिसल गई और तीनों आरोपी जमीन पर गिर गए. पुलिस टीम को अपनी तरफ आता देखकर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की. जवाबी कार्यवाही में अनस के पैर में दो गोलियां और दिलशाद के पैर में एक गोली लगी है. वहीं, तीसरे आरोपी असलम को पुलिस ने मौका से गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तीनों की तलाशी ली तो 21 किलो गांजा आरोपियों के कब्जे से बरामद हुआ है.
मुठभेड़ में शामिल गाड़ी
मुठभेड़ में शामिल गाड़ी (ETV Bharat)
घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस के मुताबिक, अनस के खिलाफ डेढ़ दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. वहीं, दिलशाद और असलम के अपराधी के इतिहास की भी जानकारी की जा रही है. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पता लगाने में जुटी है कि गंजे की खेप कहां से लाई गई थी और इससे एनसीआर में कहां-कहां सप्लाई किया जाना था.

पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया है कि गांजा खरीद कर उसे एनसीआर क्षेत्र में बेचते थे. डिमांड के मुताबिक अलग-अलग इलाकों में सप्लाई किया जाता था.

एसीपी कोतवाली उपासना पांडे के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान अनस, दिलशाद और असलम को गिरफ्तार किया गया है. अनस और दिलशाद के पैर में गोली लगी है. तीनों आरोपी मूल रूप से गाजियाबाद के रहने वाले हैं. मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.

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