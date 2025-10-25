ETV Bharat / state

कोटद्वार में विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला, 10 महिलाओं समेत 14 गिरफ्तार

पौड़ी गढ़वाल: कोतवाली कोटद्वार क्षेत्र में रामलीला के दौरान हुए विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस खुद हंगामे में फंस गई. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि लोगों ने पुलिस टीम को दौड़ा लिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए 22 नामजद समेत 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 महिलाओं समेत 14 आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

लोगों के विवाद ने लिया हिंसक रूप: जानकारी के अनुसार, देवरामपुर क्षेत्र की महिलाएं यूपी के तल्ला मोटाढाक में रामलीला देखकर लौट रही थीं. इस दौरान यूपी के युवकों ने उनके साथ अभद्रता करते हुए जलते पटाखे फेंके. विरोध करने पर मारपीट की गई. गांव वालों का आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की. इससे लोगों का गुस्सा भड़क गया. महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने देवरामपुर के युवकों को पकड़ लिया, जबकि अभद्रता करने वाले युवकों को अलग ले जाने लगी.