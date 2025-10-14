ETV Bharat / state

यमुनानगर में पुलिस टीम पर हमला, SHO समेत तीन पुलिसकर्मी घायल, वांटेड तस्कर ने थाना प्रभारी की उंगली चबा डाली

यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर जिले में छछरौली कस्बे के गांव कोट माजरी में वन माफिया परविंदर ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया जिसमें थाना प्रभारी समेत तीन लोग बुरी तरह जख्मी हो गए. तस्कर ने देसी कट्टे से फायरिंग की जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए. मुख्य आरोपी फिलहाल फरार है लेकिन पुलिस ने संगीन धाराओं में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है जबकि परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है.

पुलिस टीम पर हमला : यमुनानगर में बेशकीमती खैर की तस्करी करने वाले वन माफिया के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वे अब खाकी पर भी जानलेवा हमला करने से नहीं चूक रहे हैं. देर रात छछरौली थाना प्रभारी वांटेड परविंदर को पकड़ने के लिए कोट माजरी गांव पहुंचे. खैर तस्कर वांटेड परमिंदर पुलिस को देखकर भड़क गया और उसने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया. थाना प्रभारी की उंगली को उसने अपने दांतों से बुरी तरह से चबा डाला, जबकि एक पुलिसकर्मी को ईंट से हमला कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया.

दांतों से काटा : थाना प्रभारी के ड्राइवर को भी खैर तस्कर ने नहीं छोड़ा और उसके शरीर पर भी दांतों से कई जगह से बुरी तरह काट दिया. इसके बाद बदमाश ने कट्टा निकालकर पुलिस की टीम पर गोली चला दी. गनीमत ये रही कि इस गोली का शिकार कोई पुलिसकर्मी नहीं हुआ. विवाद को बढ़ता देख परविंदर का परिवार भी पुलिस पर हमला करने लगा. पुलिस की टीम मौके से जान बचाकर भागी.

वांटेड परविंदर फरार : जांच अधिकारी वेदपाल ने बताया कि खैर तस्करी के मामले में हम एक वांटेड को पकड़ने के लिए गए थे लेकिन खैर तस्कर ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया जिसमें तीन पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हो गए. इसमें छछरौली थाना प्रभारी भी शामिल है. फिलहाल वांटेड परविंदर फरार है जबकि हमने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. इसमें परमिंदर के परिवार की दो महिलाएं भी शामिल है. छछरौली रेंज के वन विभाग अधिकारी बलजीत सिंह ने बताया कि परविंदर सिंह पर पहले ही खैर तस्करी के मामले दर्ज है. पुलिस इसी मामले में उसे घर से गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी लेकिन उसने उल्टा पुलिस की टीम पर ही जानलेवा हमला कर दिया. अब पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी परमिंदर की तलाश तेज कर दी है.