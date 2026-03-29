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सुलतानपुर में पुलिस टीम पर हमला, दारोगा समेत कई घायल; सिपाही की वर्दी फाड़ी, FIR दर्ज

सुलतानपुर : जनपद के धम्मौर थाना क्षेत्र में शनिवार-रविवार की देर रात पुलिस टीम पर हमले का मामला सामने आया है. आरोप है कि हमलावरों ने जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इस दौरान दारोगा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए.

आरोप है कि हमलावरों ने सिपाही की वर्दी फाड़ दी और उसका मोबाइल छीन लिया. पुलिस ने 8 नामजद समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

पुलिस के मुताबिक, यह पूरी घटना धम्मौर थाना क्षेत्र के भांटी गांव की है. एक मामले में शिकायत के बाद थाने के उप निरीक्षक राजकुमार सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर जांच के लिये पहुंचे थे. शुरुआत में स्थिति सामान्य रही, लेकिन अचानक माहौल बिगड़ गया.

आरोप है कि अंकित यादव और उसके परिजनों ने बातचीत के दौरान ही पुलिस टीम पर हमला बोल दिया. हमलावरों ने पुलिस पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया. इस दौरान दारोगा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए.