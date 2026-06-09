बिहार में फिर से पुलिस पर हमला, शराब माफियाओं ने 5 पुलिसकर्मियों को किया घायल
मुजफ्फरपुर में शराब तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है. महिला सिपाही समेत 5 जवान घायल हुए हैं. पढ़ें खबर
Published : June 9, 2026 at 3:58 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार में एक बार फिर से पुलिस पर हमला हुआ है. मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर देर रात हमला कर दिया गया. दामोदरपुर गांव में छापेमारी के दौरान ग्रामीणों और असामाजिक तत्वों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया, जिसमें एक महिला सिपाही समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए.
मुजफ्फरपुर में पुलिस पर हमला : इस हमले में पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया. घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है.
कौन-कौन हुए घायल? : पथराव में पुलिसकर्मी सन्नी कुमार, पुलकित कुमार, रामभरोस यादव और महिला सिपाही पुष्पा कुमारी समेत पांच जवान घायल हो गए. घायलों को पहले पारू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मियों को बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर किया गया. वहीं अन्य घायल पुलिसकर्मियों का प्राथमिक उपचार किया गया.
''विभिन्न मामलों में वांछित अभियुक्त अजय राय की गिरफ्तारी के लिए पारू थाना की आठ सदस्यीय पुलिस टीम सोमवार देर रात दामोदरपुर गांव पहुंची थी. छापेमारी के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते भीड़ ने पुलिस टीम को घेरकर पथराव शुरू कर दिया.''- अभिजीत कौर, एसडीपीओ, सरैया
पांच लोगों की हुई गिरफ्तारी : पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमलावरों ने पुलिस वाहन को भी निशाना बनाया. पथराव में वाहन के शीशे टूट गए और उसका पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. घटना के दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में खुशबू कुमारी, शोभा कुमारी, भोला राम, अंकित कुमार और नीरज कुमार शामिल हैं. सभी आरोपी पारू थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं.
वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान : घटना के बाद पूरे दामोदरपुर गांव में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी और कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है. पुलिस वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है.
सख्त कार्रवाई की जाएगी- SDPO : अभिजीत कौर ने कहा कि सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस टीम पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मामले में नामजद और अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा रही है. उन्होंने कहा कि शराब तस्करों और उनके समर्थकों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.
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