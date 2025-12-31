ETV Bharat / state

हिसार में पुलिस की टीम पर हमला, मकान पर कब्जा छुड़वाने गई टीम पर पथराव, शख्स ने खुद को लगाई आग

हिसार: मंगलवार को हिसार की राम विहार कॉलोनी में मकान का कब्जा छुड़ाने गई पुलिस की टीम पर लोगों ने पथराव किया. जिसके चलते एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. घायल पुलिसकर्मी को उपचार के लिए हिसार के सामान्य अस्पताल में दाखिल करवाया गया. मामला तब ज्यादा सनसनीखेज हो गया, जब मकान खाली करने के दौरान राजेश नाम के व्यक्ति ने ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा ली. उसे भी उपचार के लिए हिसार के सामान्य अस्पताल में दाखिल करवाया है. घटना की सूचना मिलते ही हिसार एसपी शशांक कुमार मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया.

हिसार में पुलिस की टीम पर हमला: इस घटना में एक एएसआई घायल हुआ है. पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं. बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस की टीम एक मकान का कब्जा छुड़वाने के लिए गई थी. गांव पहुंचने पर पुलिस की टीम ने मकान में रहे राजेश को भी सामान बाहर निकालने को कहा, तो राजेश विरोध करने लगा. इसके बाद पुलिस टीम मकान के अंदर चली गई और घर का सामान निकालना शुरू कर दिया.

हिसार में पुलिस की टीम पर हमला, मकान पर कब्जा छुड़वाने गई टीम पर पथराव (Etv Bharat)

मकान पर कब्जा खाली कराने पर विवाद: परिवार के लोग पुलिस का विरोध करने लगे. इस दौरान राजेश ने ज्वलनशील पदार्थ डाल कर आग लगा ली. पुलिस कर्मचारियों ने तुरंत पानी छिड़क कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक राजेश का चेहरा काफी झुलस गया. जिसके बाद राजेश को उपचार के लिए एंबुलेंस में हिसार के सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया. चिकित्सकों ने राजेश की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रेफर कर दिया.