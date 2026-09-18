पुलिस टीम पर हमला.. वाहन में तोड़फोड़, घायल आरोपी बोला- चलती गाड़ी से मुझे बाहर फेंका
दरभंगा में पुलिस पर हमला हुआ है. वाहनों में तोड़फोड़ की गई. हालांकि इस दौरान आरोपी को भी गंभीर चोटें आईं हैं. वरुण ठाकुर
Published : September 18, 2026 at 6:17 PM IST|
Updated : September 18, 2026 at 6:26 PM IST
दरभंगा: बिहार के दरभंगा में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है. अजय कुमार पासवान को गिरफ्तार करने पहुंची टीम पर ग्रामीणों ने रोड़ेबाजी की, जिसमें पुलिस वाहन का शीशा टूट गया और एएसआई राजेश सिंह घायल हो गए. आरोपी ने पुलिस वाहन का पिछला शीशा तोड़कर चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश की, जिससे वह घायल हो गया.
आरोपी का पुलिस पर आरोप
हालांकि पुलिस के गिरफ्त में डीएमसीएच में इलाजरत अजय कुमार पासवान ने खुद को बेकसूर बताया है. उसका कहना है कि एक दिन पहले मनीगाछी पुलिस तीन युवकों को नशे की हालत में पकड़कर ले जा रही थी. उसने ग्रामीणों के साथ मिलकर उन्हें पुलिस के कब्जे से छुड़ाया था और इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया था. उसी दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की धमकी दी थी.
'जाति सूचक गाली दी मुझे'
अजय ने पुलिस पर जाति सूचक गाली देने का आरोप लगाया है. उसने कहा कि पुलिस पर कोई हमला नहीं हुआ है. सच्चाई तो ये है कि वाहन का शीशा तोड़कर उसे पुलिस ने ही बाहर फेंक दिया गया. जिसके बाद उसे इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है.
"देर रात कई थानों की पुलिस ने उसके घर को घेर लिया और उसे जबरन पकड़कर पुलिस वाहन में बैठाया. वाहन के अंदर पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की और जातिसूचक गालियां दीं. पुलिस वाहन का शीशा तोड़कर उसे बाहर फेंक दिया गया. मैंने कुछ नहीं किया. मैं तो सामाजिक आदमी हूं."- अजय कुमार पासवान, आरोपी
मामले की जानकारी मिलने के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी डीएमसीएच पहुंचे और घायल युवक से मुलाकात की. कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अजय के साथ कथित मारपीट की जांच की मांग की है.
क्या बोले एसडीपीओ?
इधर, बेनीपुर एसडीपीओ बासुकीनाथ झा ने पुलिस पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि दो दिन पहले देर रात मनीगाछी पुलिस ने तीन युवकों को नशे की हालत में पकड़ा था. अजय कुमार पासवान और कुछ ग्रामीणों ने उन युवकों को यह कहते हुए पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया कि उन्होंने नशा नहीं किया है. घटना से संबंधित वीडियो में युवकों के ताड़ी पीने की बात भी सामने आई है.
एसडीपीओ ने कहा कि इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई और अजय कुमार पासवान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम बघान्त गांव पहुंची थी. इसी दौरान पुलिस टीम को घेरकर हमला और रोड़ेबाजी की गई, जिससे पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुआ और एएसआई घायल हुए हैं. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.
"वीडियो के आधार पर पुलिस ने मनिगाछी थाने में केस दर्ज किया था. जिसमें अजय पासवान नामजद था. कल पुलिस ने आरोपी को पकड़ भी लिया था. लाने के दौरान, अब जांच का बिंदू है कि गाड़ी पर से गिर गए या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया. जांच के बाद दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो पाएगी."- बासुकीनाथ झा, एसडीपीओ, बेनीपुर
ये भी पढ़ें: बिहार में उग्र भीड़ का तांडव- बकरी चोरी के आरोप में 2 युवकों को पीटा, पुलिस के वाहन में की तोड़फोड़; महिला सिपाही घायल