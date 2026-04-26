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अलीगढ़ में पुलिस टीम पर हमला, पथराव में कई जवान घायल, 19 गिरफ्तार, 200 अज्ञात के खिलाफ FIR

दबिश देने गई टीम पर ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया. पत्थर भी फेंके. गांव में पीएसी तैनात की गई है.

पुलिस ने 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया.
पुलिस ने 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 9:31 PM IST

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अलीगढ़ : थाना रोरावर क्षेत्र के गांव नौगवां अर्जुनपुर में पुलिस कार्रवाई के दौरान बड़ा बवाल सामने आया है. जमीन विवाद के एक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा. फिलहाल गांव में पीएसी तैनात कर दी गई है.

पुलिस अधीक्षक नगर आदित्य बंसल ने बताया, थाना रोरावर में इस मामले में 38 नामजद और करीब 150 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मौके से 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें चार महिलाएं भी शामिल हैं. पुलिस जिस मुख्य आरोपी को पकड़ने गई थी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

मार्च महीने में रोरावर थाना क्षेत्र में एक जमीन विवाद को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में मेहंदी हसन, रियाजुद्दीन उर्फ राजू, साजिद और समर जहां सहित अन्य लोगों पर आरोप था कि उन्होंने विनीत कुमार की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की और विरोध करने पर जानलेवा हमला भी किया. इसी मामले में पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रविवार को नौगवां अर्जुनपुर गांव में दबिश देने पहुंची थी.

टीम आरोपियों को पकड़ने लगी, उसी दौरान गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और गिरफ्तारी का विरोध करने लगे. देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. इस दौरान पत्थरबाजी और धक्का-मुक्की में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने अतिरिक्त फोर्स को मौके पर बुलाया और स्थिति को नियंत्रण में लिया.

एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया, पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और वीडियो व अन्य साक्ष्यों के आधार पर बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है. जो भी लोग पुलिस कार्यवाही में बाधा डालने और हमला करने में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस लगातार गांव में गश्त कर रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.

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