गरियाबंद में पुलिस टीम पर हमला, अवैध शराब के खिलाफ करने गई थी कार्रवाई, दो पुलिसकर्मी घायल छह की गिरफ्तारी
गरियाबंद में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गए पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया. इस घटना में दो पुलिसकर्मी घायल हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 31, 2026 at 3:40 PM IST
गरियाबंद : गरियाबंद जिले के छुरा थाना क्षेत्र के डोंगरीपानी गांव में अवैध शराब पर कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है. इस हमले में दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. घायलों पुलिसकर्मियों को छुरा अस्पताल में प्रारंभिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया.इस मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच तेज कर दी है. वहीं हमला करने वाले अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
क्या है पूरा घटनाक्रम ?
छुरा थाना क्षेत्र के डोंगरीपानी गांव में अवैध शराब बनाने की सूचना पर पुलिस टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी. इसी दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और पुलिस बल पर हमला कर दिया. हमले में दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए. जिसमें एक एएसआई यदू राज ठाकुर और पुलिस जवान ज्ञान दास के सिर और आंख पर चोट लगी.
दोनों पुलिसकर्मियों को प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए छुरा अस्पताल से रेफर किया गया. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक महिला, चार पुरुष और एक नाबालिग सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है- गरिमा दादर, डीएसपी
इस घटना के बाद छुरा में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. इस बीच डोंगरीपानी गांव के ग्रामीण सामूहिक रूप से छुरा थाना पहुंचे और अपना पक्ष रखा. पुलिस अधीक्षक ने कानून हाथ में लेने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
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