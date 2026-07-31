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गरियाबंद में पुलिस टीम पर हमला, अवैध शराब के खिलाफ करने गई थी कार्रवाई, दो पुलिसकर्मी घायल छह की गिरफ्तारी

गरियाबंद : गरियाबंद जिले के छुरा थाना क्षेत्र के डोंगरीपानी गांव में अवैध शराब पर कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है. इस हमले में दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. घायलों पुलिसकर्मियों को छुरा अस्पताल में प्रारंभिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया.इस मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच तेज कर दी है. वहीं हमला करने वाले अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

क्या है पूरा घटनाक्रम ?

छुरा थाना क्षेत्र के डोंगरीपानी गांव में अवैध शराब बनाने की सूचना पर पुलिस टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी. इसी दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और पुलिस बल पर हमला कर दिया. हमले में दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए. जिसमें एक एएसआई यदू राज ठाकुर और पुलिस जवान ज्ञान दास के सिर और आंख पर चोट लगी.