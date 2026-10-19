पुलिस पर हमला कर नशे की खेप और आरोपियों को साथ ले गए हमलावर, पंचायत प्रधान-उपप्रधान समेत कई लोगों पर FIR
पुलिस गुप्त सूचना पर आरोपियों को पकड़ने पहुंची थी. तभी टीम पर हमला हो गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 1:49 PM IST
कुल्लू: कुल्लू जिले की लग घाटी में चरस बरामद करने पहुंची पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया. पुलिस के अनुसार, इस दौरान कुछ लोग आरोपियों और बरामद चरस को जबरन अपने साथ ले गए. हालांकि, छीना-झपटी के दौरान सड़क पर गिरी 508 ग्राम चरस पुलिस ने कब्जे में ले ली. मामले में पंचायत प्रधान, उनके पति, उपप्रधान और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
पुलिस ने बताया क्या-क्या हुआ?
पुलिस के अनुसार, घटना 17 अक्तूबर को लगवैली के जकरेहड़ में हुई. कुल्लू पुलिस की डिटेक्शन सेल को सुबह करीब 10:20 बजे सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति पैदल कुल्लू की ओर चरस लेकर आ रहे हैं. इसके बाद पुलिस टीम ने इलाके में निगरानी शुरू की. करीब 11:30 बजे दोनों व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन टीम ने उन्हें पकड़ लिया. उनके बैग की तलाशी लेने पर पीले रंग के कैरी बैग में काले रंग का चरस जैसा पदार्थ मिला.
पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान पंचायत प्रधान, उनके पति और उपप्रधान मौके पर पहुंच गए. कुछ देर बाद एक व्यक्ति के फोन करने पर करीब 30 से 40 लोग वहां एकत्र हो गए. पुलिस का आरोप है कि भीड़ ने टीम और एक स्वतंत्र गवाह पर हमला किया. इस दौरान ग्रामीण दोनों आरोपियों और बैग में मौजूद चरस को जबरन अपने साथ ले गए.
NDPS एक्ट और BNS की धाराओं में मामला दर्ज
एसपी कुल्लू अभिषेक सेकर ने बताया, "पंचायत प्रधान समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामला एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 और 29 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है."
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