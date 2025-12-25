ETV Bharat / state

पिकनिक स्पॉट पर पुलिस की खास नजर, जश्न के दौरान सड़क हादसों में लोगों की जाती है जान

पलामू: दिसंबर के आखिरी हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है. लोग नए साल का स्वागत और जश्न मनाने के लिए पिकनिक स्पॉट पर जाने लगे हैं. नए साल के जश्न के दौरान पुलिस ने भी अपनी निगरानी बढ़ा दी है. कई लेवल पर कदम उठाए गए हैं. 2024 में नए साल के जश्न के दौरान पलामू में सड़क हादसों में सात से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हालात को देखते हुए पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.

पिकनिक स्पॉट और सड़कों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है. लोग अक्सर नए साल का जश्न मनाने के लिए नदियों, झीलों और तालाबों के किनारे जाते हैं. 2025 में अच्छी बारिश हुई है और कई इलाकों में जल स्रोत भरे हुए हैं. हालात को देखते हुए पुलिस ने चेतावनी भी जारी की है और लोगों से सावधान रहने की अपील की है.

जानकारी देतीं एसपी (Etv Bharat)

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने कहा कि अच्छी बारिश के कारण कई जल स्रोत भरे हुए हैं. लोगों से पिकनिक स्पॉट पर सावधानी बरतने की अपील की गई है. एसपी ने कहा कि कई इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है और निगरानी बढ़ा दी गई है. ड्रिंक एंड ड्राइव वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.