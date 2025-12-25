पिकनिक स्पॉट पर पुलिस की खास नजर, जश्न के दौरान सड़क हादसों में लोगों की जाती है जान

पिकनिक स्पॉट पर पुलिस की खास नजर, जश्न के दौरान सड़क हादसों में लोगों की जाती है जान
नए साल के जश्न को लेकर पुलिस पिकनिक स्पॉट पर कड़ी नजर रख रही. लोगों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं.
Published : December 25, 2025 at 7:33 PM IST
पलामू: दिसंबर के आखिरी हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है. लोग नए साल का स्वागत और जश्न मनाने के लिए पिकनिक स्पॉट पर जाने लगे हैं. नए साल के जश्न के दौरान पुलिस ने भी अपनी निगरानी बढ़ा दी है. कई लेवल पर कदम उठाए गए हैं. 2024 में नए साल के जश्न के दौरान पलामू में सड़क हादसों में सात से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हालात को देखते हुए पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.
पिकनिक स्पॉट और सड़कों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है. लोग अक्सर नए साल का जश्न मनाने के लिए नदियों, झीलों और तालाबों के किनारे जाते हैं. 2025 में अच्छी बारिश हुई है और कई इलाकों में जल स्रोत भरे हुए हैं. हालात को देखते हुए पुलिस ने चेतावनी भी जारी की है और लोगों से सावधान रहने की अपील की है.
पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने कहा कि अच्छी बारिश के कारण कई जल स्रोत भरे हुए हैं. लोगों से पिकनिक स्पॉट पर सावधानी बरतने की अपील की गई है. एसपी ने कहा कि कई इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है और निगरानी बढ़ा दी गई है. ड्रिंक एंड ड्राइव वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल, पलामू इलाके में कई बड़े पिकनिक स्पॉट हैं. बिहार से लोग पलामू टाइगर रिजर्व और दूसरे इलाकों में जश्न मनाने के लिए पलामू से होकर जाते हैं. लोग केचकी संगम, कोयल और सोन नदियों के किनारे पर जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं. इसे देखते हुए इलाके में कई ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं, जहां अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं.
यह भी पढ़ें:
जहां कभी लगती थी नक्सलियों की जनअदालत, अब वहां पहुंच रहे सैलानी, पिकनिक स्पॉट में बदला लारा नदी का तट
हजारीबाग के घनघोर जंगल में छुपा है सुंदर नजारा, अंग्रेजों को भी इस क्षेत्र ने किया था आकर्षित