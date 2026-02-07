ETV Bharat / state

देहरादून पत्रकार हेम भट्ट से मारपीट का मामला, पुलिस ने किया खुलासा, दो लोगों को लिया हिरासत में

राजधानी में बीते दिन वरिष्ठ पत्रकार हेम भट्ट के साथ तीन लोगों ने मारपीट की थी. पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था.

पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 7, 2026 at 10:06 PM IST

देहरादून: राजधानी देहरादून में बीते दिनों वरिष्ठ पत्रकार हेम भट्ट के मारपीट हुई थी. हेम भट्ट पर तीन अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया था, जिससे हेम भट्ट गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे. आज इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया गया.

मामले का खुलासा करते हुए कोतवाली डालनवाला पुलिस ने बताया कि वरिष्ठ पत्रकार हेम भट्ट के साथ गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने वाले दो युवक मोहम्मद कैफ ओर मोहम्मद ताबिश को हिरासत में लिया गया था. पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि 6 फरवरी शाम को उनके द्वारा समीर निवासी मेहुवाला से इनामुला बिल्डिंग के पास से रेसकोर्स जाने के लिए स्कूटी पर लिफ्ट ली गई थी.

आरोपियों का कहना है कि उनके हॉर्न देने पर भी पीड़ित यानी हेम भट्ट उन्हें साइन नहीं दे रहा था. इसके बाद उन्होंने रेसकोर्स जाने वाली सड़क पर अपना वाहन पीड़ित की गाड़ी के आगे खड़ा कर दिया. ऐसे में पीड़ित को मजबूरन रूकना पड़ा. इस बात को लेकर हुए विवाद में उनके बीच मारपीट हो गई. घटना में प्रकाश में आए आरोपी समीर की तलाश की जा रही है. हिरासत में लिए गए आरोपियों के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई है.

ट्रक ने महिला को कुचला: वहीं, कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत शिमला बाईपास चौक पर आज शाम सड़क पार करते हुए महिला को ट्रक ने कुचल दिया. घटना के बाद चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल भिजवाया, ,लेकिन डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के अनुसार कोतवाली पटेल की चौकी आईएसबीटी को सूचना मिली कि शिमला बाईपास चौक पर एक महिला ट्रक की चपेट में आ गई है. सूचना पर तत्काल चौकी आईएसबीटी से पुलिस मौके पर पहुंच कर घायल महिला को 108 एंबुलेंस के माध्यम से दून अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस द्वारा घटना के संबंध में आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि 55 वर्षीय मुर्शिदुल निशा शिमला बाईपास चौक पर सड़क पार कर रही थी. उसी दौरान ट्रक की चपेट में आ गई. साथ ही घटना के बाद चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया. कोतवाली पटेल नगर प्रभारी चंद्रभान अधिकारी ने बताया है कि फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है. मृतका के परिजनों द्वारा अब तक तहरीर नहीं आई है. शिकायत आने के बाद तक मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

