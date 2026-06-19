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युवकों को कार से स्टंट और हुड़दंगबाजी करना पड़ा भारी, पुलिस ने वाहनों को किया सीज

हरिद्वार: हरिद्वार में कई कारों में सवार होकर स्टंटबाजी और हुड़दंग करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच वाहनों को सीज कर दिया. साथ ही पांच युवकों को कोतवाली बुलाया गया, जहां उन्होंने अपने किए पर माफी भी मांगी.

मामला ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सराय गांव का है, जहां शादी समारोह में शामिल होने जा रहे कुछ युवकों ने यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए कारों की खिड़कियों और सनरूफ से बाहर निकलकर हूटर बजाए और सड़क पर स्टंटबाजी की. युवकों की हुड़दंगबाजी को कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. वायरल वीडियो में युवक चलती कारों की खिड़कियों से बाहर निकलकर शोर शराबा करते हुए हूटर बजा रहे हैं, जिससे न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा था बल्कि उनकी और अन्य राहगीरों भी परेशान दिखाई दे रहे थे. साथ ही लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी.

शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. पुलिस के मीडिया सेल द्वारा वीडियो की जांच के बाद यह तथ्य सामने आया कि यह वीडियो ज्वालापुर क्षेत्र का है. पुलिस ने वीडियो की पड़ताल की तो पता चला कि यह घटना बीती 18 जून को सराय रोड की है. उस दिन कुछ युवक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान उन्होंने सड़क पर स्टंटबाजी और हुड़दंग किया. उनकी इस हरकत को वहां मौजूद एक स्थानीय व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था.