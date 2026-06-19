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युवकों को कार से स्टंट और हुड़दंगबाजी करना पड़ा भारी, पुलिस ने वाहनों को किया सीज

हरिद्वार में चलती कार में स्टंटबाजी करने पर पुलिस ने कुछ युवकों पर एक्शन लेते हुए कार को सीज कर दिया.

Police Action Against Car Stunts
युवकों को कार से स्टंट और हुड़दंगबाजी करना पड़ा भारी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 19, 2026 at 12:18 PM IST

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हरिद्वार: हरिद्वार में कई कारों में सवार होकर स्टंटबाजी और हुड़दंग करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच वाहनों को सीज कर दिया. साथ ही पांच युवकों को कोतवाली बुलाया गया, जहां उन्होंने अपने किए पर माफी भी मांगी.

मामला ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सराय गांव का है, जहां शादी समारोह में शामिल होने जा रहे कुछ युवकों ने यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए कारों की खिड़कियों और सनरूफ से बाहर निकलकर हूटर बजाए और सड़क पर स्टंटबाजी की. युवकों की हुड़दंगबाजी को कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. वायरल वीडियो में युवक चलती कारों की खिड़कियों से बाहर निकलकर शोर शराबा करते हुए हूटर बजा रहे हैं, जिससे न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा था बल्कि उनकी और अन्य राहगीरों भी परेशान दिखाई दे रहे थे. साथ ही लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी.

शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. पुलिस के मीडिया सेल द्वारा वीडियो की जांच के बाद यह तथ्य सामने आया कि यह वीडियो ज्वालापुर क्षेत्र का है. पुलिस ने वीडियो की पड़ताल की तो पता चला कि यह घटना बीती 18 जून को सराय रोड की है. उस दिन कुछ युवक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान उन्होंने सड़क पर स्टंटबाजी और हुड़दंग किया. उनकी इस हरकत को वहां मौजूद एक स्थानीय व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था.

मामला संज्ञान में आते ही वायरल वीडियो के आधार पर युवकों को चिन्हित किया गया. उनके पांच वाहनों को सीज किया गया है. साथ ही वाहन चालकों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भी आवश्यक पुलिस कार्रवाई अमल में लाई गई. युवकों और उनके अभिभावकों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की लापरवाही और स्टंटबाजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ और अधिक सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
-चंद्रभान सिंह, ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी-

एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर ज्वालापुर पुलिस ने वीडियो के आधार पर वाहनों के नंबर से संबंधित युवकों और वाहनों की पहचान की. इसके बाद सभी को उनके वाहनों समेच कोतवाली बुलाया गया और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पांचों वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज कर दिया गया. कोतवाली में कार्रवाई के बाद युवकों ने अपने किए पर माफी मांगी और पुलिस ने भी उन्हें भविष्य में हुड़दंगबाजी करने पर और भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी.

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