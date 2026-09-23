रांची के डोरंडा में पुलिस की रेड, गोवंश पशु मुक्त
रांची में बड़े पैमाने पर संचालित अवैध बूचड़खानों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 23, 2026 at 7:43 PM IST
रांची: राजधानी के डोरंडा इलाके में बड़े पैमाने पर चल रहे कथित अवैध बूचड़खानों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद रांची पुलिस ने एक साथ कई ठिकानों में छापेमारी की. अभियान में आधा दर्जन थानों की पुलिस टीम शामिल रही. कार्रवाई का नेतृत्व हटिया डीएसपी नीरज ने किया.
कई थानों की टीम ने किया एक साथ रेड
पुलिस की कई टीमों के एक साथ पहुंचने से इलाके में हड़कंप मच गया. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से दर्जनों गोवंश को मुक्त कराया. इसके अलावा जानवरों के चमड़े भी बरामद किए गए हैं. पुलिस ने मौके से करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है. सभी से पूछताछ की जा रही है और अवैध बूचड़खानों के संचालन से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.
संवेदनशीलता को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात
कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति न हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया था. पुलिस की अलग-अलग टीमों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया और संदिग्ध स्थानों की जांच की. हटिया डीएसपी नीरज ने बताया कि डोरंडा इलाके में अवैध बूचड़खाने चलाए जाने की पुख्ता सूचना पुलिस को मिली थी. सूचना के सत्यापन के बाद विभिन्न थानों की पुलिस टीमों को कार्रवाई के लिए लगाया गया. अभियान के दौरान कई स्थानों पर छापेमारी की गई और दर्जनों गोवंश को मुक्त कराया गया। मौके से जानवरों के चमड़े भी बरामद हुए हैं.
पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध बूचड़खाने कब से संचालित किए जा रहे थे और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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