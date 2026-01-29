ETV Bharat / state

रांची में जेवर दुकान में लूट की सूचना पर हरकत में आई पुलिस, पर मामला निकला कुछ और, दो गिरफ्तार

रांची में जेवर दुकान में लूट की सूचना पर पुलिस के कान खड़े हो गए, लेकिन पुलिस की जांच में मामला कुछ और ही निकला.

Robbery at jewelry shop in Ranchi
ज्वेलर्स दुकान में जांच करती रांची पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 29, 2026 at 2:43 PM IST

Updated : January 29, 2026 at 3:08 PM IST

रांचीः राजधानी रांची के लालपुर इलाके में गुरुवार की दोपहर लक्ष्मी ज्वेलर्स में लूट की सूचना पर पुलिस तुरंत एक्शन में आई और दो आरोपियों को धर दबोचा है. हालांकि यह मामला लूट का है या पैसे के लेनदेन का पुलिस इसकी जांच कर रही है.

पुलिस कंट्रोल रूम में आई थी सूचना

गुरुवार की दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम में लक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक के द्वारा यह सूचना दी गई की उनके जेवर दुकान को लूटने की कोशिश की जा रही है. कंट्रोल रूम में सूचना आते ही न सिर्फ लालपुर पुलिस एक्टिव हुई, बल्कि आसपास के थानों की टीम भी तुरंत एक्शन मोड में आ गई. जिन दो लोगों पर जेवर दुकान से गहने लेकर भागने का आरोप था, उन्हें तुरंत धर दबोचा गया. हालांकि सूचना लूट की थी, लेकिन मामला अकाउंट में पैसे भेजने और जबरदस्ती गहने ले जाने का निकला. फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

जानकारी देते सिटी एसपी (ईटीवी भारत)

सिटी एसपी ने दी जानकारी

इस संबंध में रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि लक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक ने कंट्रोल रूम में फोन कर के लूट की सूचना दी थी और सहायता मांगी थी. सूचना पर पुलिस की कई टीम तुरंत हरकत में आई और दो आरोपितों को दबोच लिया गया है. सिटी एसपी ने बताया कि लक्ष्मी ज्वेलर्स में दो लोग गुरुवार की दोपहर पहुंचे और मालिक को बताया कि उनके अकाउंट में गहने को लेकर लाखों रुपये भेजे गए हैं, लेकिन मालिक के द्वारा किसी भी तरह का पैसा मिलने से इनकार किया गया. जिसके बाद दोनों व्यक्ति दुकान से जबरन गहने लेकर चलते बने.

पुलिस की जांच जारी

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि मामला लूट का है या फिर साइबर ठगी से संबंधित है फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है. जिन दो लोगों को पकड़ा गया है उनसे पूछताछ होने के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा. आखिर जेवर कारोबारी के अकाउंट में किस तरह के पैसे डाले जाने की बात हो रही है और जबरदस्ती गहने क्यों लिए जा रहे थे यह जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा.

Last Updated : January 29, 2026 at 3:08 PM IST

संपादक की पसंद

